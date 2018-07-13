Huawei Honor 10 ekran görüntüsü alma (2 farklı yöntem)

Huawei Honor 10 ekran görüntüsü alma nasıl yapılır yapılır diye araştırma yapıyorsanız sizlere en basit 2 farklı yöntemden bahsetmek istiyoruz.

Etkileyici tasarımı ve performansı ile akıllı telefon kullancılarını cezbeden Huawei’nin yeni modeli Honor 10, 2999 TL’den satışa sunuldu. Eşdeğer teknik özelliklerine göre kıyasladığımızda diğer markaların amiral gemisi modelleri 4000 TL civarlarından başlamaktadır.

Huawei Honor 10 alan kişiler için Honor 10 ekran görüntüsü nasıl alınır konusunda bilgilendirmek istedik.

Honor 7 ekran görüntüsü almak için birkaç basit yöntem bulunmaktadır.

En basit yöntem hemen hemen her telefonlarda olduğu gibi Honor 10’da da ses kısma ile güç tuşuna aynı anda 2-3 saniye basılı tuttuğunuzda otomatik olarak ekran görüntüsü alınmış olacaktır. Bu yöntem en basit olanıdır.

Diğer farklı bir Honor 10 ekran görüntüsü alma yöntemi ise elinizin işaret parmağını kıvırıp (kapı tıklatacak şekilde) telefonuzun ekranına arka arkaya 2-3 kez vurduğunuzda otomatik olarak telefon algılayıp ekran görünütünüzü alacaktır. Bu yöntem Huawei’nin yapmış olduğu güzel ve etkileyici bir ekran resmi alma şeklidir.

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