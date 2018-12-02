Huawei format nasıl atılır ?

Emre isimli bir ziyaretçimiz Huawei Y6 2018 sahibi olduğunu, desen kilidini açamadığı için mecburen format atmak istediğini, Huawei Y6 2018 format nasıl atılır konusunda bizden destek istemiştir.

Not-1: Format işleminden önce fotoğraflarınızı ve videolarınızın yedeklerini almayı unutmayınız.

Not-2: Format işleminden önce telefonun şarjı en az % 25 seviyesinde olmasına dikkat ediniz. Eğer bataryanızın kapasitesi artık gitmiş ise şarjda iken format atma işlemi yapınız.

Not-3: Format işlemi sürerken telefona herhangi bir müdahele yapmayınız.

– İlk olarak güç tuşuna basarak telefonu kapatınız.

– Daha sonra Güç ve Ses yükseltme tuşlarına birlikte basılı tutunuz.

– Ekranda “Huawei” logosunu gördüğünüzde elinizi tuşlardan çekiniz.

– Format atmak için artık “Recovery Mod” bölümüne geçmiş olacaksınız.

– Açılan ekranda ses tuşları ile Wipe Data/Dactory Reset seçeneği üzerine gelip güç tuşuna basınız.

– Devam etmek için ses tuşları ile “Wipe dahat/factory reset seçeneğine gelip onay veriniz.

– Son olarak “Reboot System Now” bölümüne gelerek tuş tuşuna basınız.

Format işlemi artık başlamıştır. İşlem bitesiye kadar herhangi bir müdahele yapmayınız.