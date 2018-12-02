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Huawei format nasıl atılır ?

tarafından 2 Aralık 2018 Tarihinde eklendi

Emre isimli bir ziyaretçimiz Huawei Y6 2018 sahibi olduğunu, desen kilidini açamadığı için mecburen format atmak istediğini, Huawei Y6 2018 format nasıl atılır konusunda bizden destek istemiştir.

Not-1: Format işleminden önce fotoğraflarınızı ve videolarınızın yedeklerini almayı unutmayınız.

Not-2: Format işleminden önce telefonun şarjı en az % 25 seviyesinde olmasına dikkat ediniz. Eğer bataryanızın kapasitesi artık gitmiş ise şarjda iken format atma işlemi yapınız.

Not-3: Format işlemi sürerken telefona herhangi bir müdahele yapmayınız.

– İlk olarak güç tuşuna basarak telefonu kapatınız.

– Daha sonra Güç ve Ses yükseltme tuşlarına birlikte basılı tutunuz.

– Ekranda “Huawei” logosunu gördüğünüzde elinizi tuşlardan çekiniz.

– Format atmak için artık “Recovery Mod” bölümüne geçmiş olacaksınız.

– Açılan ekranda ses tuşları ile Wipe Data/Dactory Reset seçeneği üzerine gelip güç tuşuna basınız.

– Devam etmek için ses tuşları ile “Wipe dahat/factory reset seçeneğine gelip onay veriniz.

– Son olarak “Reboot System Now” bölümüne gelerek tuş tuşuna basınız.

Format işlemi artık başlamıştır. İşlem bitesiye kadar herhangi bir müdahele yapmayınız.

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