HTC One A9 Üstün güç tasarruf modu açma-kapatma

Artık son yıllarda üretilen akıllı telefonlarda tasarruf modları bulunmaktadır.

Bu ekstra tasarruf modu ile az giden şarj sürenizi uzatabilirsiniz. Tabi bu tasarruf modları birçok özelliği kısıtlamaktadır. HTC One A9 modelinde Üstün güç tasarruf modu bulunmaktadır. Bu modu kullanmak istediğinizde telefonu uzun süre kullanmayacağını zaman, şarja taktığınızda yada uzun bir süre telefonu kullanmayacağınız zaman aktif etmenizi öneririz. Bu modu aktif ettiğiniz birkaç şey çalışıyor. Arama yapma yada alma, mesajlaşma ve e-posta işlemleri kullanabiliyorsunuz. Mobil veri ve Wireless kullanımı gerçekleşememektedir.

HTC One A9 Üstün güç tasarruf modunu aktif etmek için;

Giriş ekranında Ayarlar-Güç sekmesine geçiş yapınız.

Üstün güç tasarrufu modunu açmak ya da kapatmak için Üstün güç tasarrufu modu Açık/Kapalı anahtarına dokunun.

Bu moda otomatik olarak geçiş zamanını ayarlamak isterseniz, Üstün güç tasarrufu modu öğesine dokunup bir pil düzeyi seçin.

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