Heyecanlı bekleyiş: Huawei P20 Pro GPU Turbo güncellemesi

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Huawei’nin amiral gemisi modeli olan P20 Pro modeli akıllı telefon tutkunlarını cezbetmektedir.

Mart ayında duyurduğu P20 Pro hem eşssiz kamerası ile hem de güçlü donanımı ile oyun tutkunlarının favori modeli oldu. Huawei, yayınlamış olduğu son güncelleme ile P20 Pro modelinde güç üstüne güç kattı diyebiliriz. Huawei P20 Pro GPU Turbo güncellemesi ile telefonda gözle görülür bir fark oluştu.

P20 Pro GPU Turbo güncelleme boyutu 670 MB’dır. Bu güncelleme sonrasında grafik işlemleri yüzde 60 artış gösteriyor ve şarj tasarrufu konusunda yüzde 30 oranında başarı sağlayabileceği belirtiliyor.

Not-1: P20 Pro GPU Turbo güncellemesi henüz Türkiye’ye gelmedi. P20 Pro GPU Turbo güncellemesi Eylül ayı içerisinde gelmesi bekleniyor. Huawei’nin açıkladığı takvime göre Ağustos ayı içerisinde gelmesi gerekiyordu. Fakat henüz Türkiye’ye gelen bir güncelleme yok. Ama Ağustos ayının bitmesine henüz 5 gün var.

Not-2: P20 Pro GPU Turbo güncellemesi geldiği zaman mobil veri bağlantısı ile indirmeyiniz. İndirme boyutu yüksek olduğu için internet kotanızı doldurabilirsiniz.

Not-3: Güncelleme yapacağınız esnada telefon şarjınızın en az yüzde 25 olmasına dikkat ediniz.