Güvenlik önemli: Xiaomi mesajları şifreleme

Sizlere bu sefer Xiaomi modellerinde mesaj klasörüne şifre koymayı anlatacağız.

Akıllı telefonlarda mesajlarımız çok özel olduğu için bazı kullanıcılar şifre koymak isteyebilmektedir. Google Play Store’da bu tarz şifreleme yapmak için birçok uygulama bulunuyor. Fakat Xiaomi bu konuda başka 3.parti uygulamalarına muhtaç etmiyor. Yazılarımızın birçoğunda da Xiaomi’nin arayüzü MUIU’yu her zaman övgü ile bahsettik.

Xiaomi Mesajlara şifre koymak

İlk olarak “Ayarlar” bölümüne giriniz.

Daha sonra en alt tarafta “Uygulama kilidi” kategorisini göreceksiniz.

Bu sayfaya girdiğinizde aşağıdaki ekran görüntüsü karşınıza çıkacaktır.

Yukarıdaki resimde gözüken mesajlar bölümünü yada başka şifrelemek istediğiniz bölüm varsa işaretleme yaptıktan sonra “Şifre oluşturun” butonun basınız.

Telefon sizden desen kilidi girmenizi isteyecektir. Desen kilidini oluşturduktan sonra desen kilidini unutmaya karşı parmak izi isteyecektir. Bizim tavsiyemiz parmak izi özelliğini kullanınız. Hem hızlıca şifrelediğiniz klasörlere giriş yapar, hem şifreyi kırmak imkansız diyebiliriz.

Şifreyi oluşturduktan sonra aşağıdaki ekran görüntüne ulaşacaksınız. Burada başka istediğiniz kategori varsa aktif etmeniz yeterli olacaktır.

Son olarak bu anlatımı bize Xiaomi Pocophone F1 MUIU 10.3.5‘e göre anlatımını yaptık. Farklı arayüz versiyonlarında farklılık olabilir.