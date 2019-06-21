Gülmek lazım: PUBG Mobile hile son güncelleme ile iyice arttı

Aslında bu tarz yazılar yazmaktan çok sıkıldık fakat yinede yazmak istedik.

PUBG Mobile son yılların favori oyunu olduğunu herkes biliyor. Bu oyun kalitesine maalesef hile gölge düşürmektedir. Öyleki artık hileden dolayı bu oyunu bırakanların sayısında oldukça artış var. PUBG Mobile’a geçtiğimiz hafta gelen güncellemede hile algılayıcı önlem aldıklarını yazdılar fakat aksine hile yapanların sayısı dahada arttı. PUBG Mobile versiyonda akıllı telefonlarda hileciler çok fazla olmuyordu. Artık her oyunda birçok hileci grup görebilirsiniz.

Dikkat ederseniz oyun ilk 10’a kaldığınızda kesinlikle bir 4’lü hileci grup sizi öldürecektir. Hileli oldukları çok nettir. Neden derseniz sizi elleriyle koymuş gibi bulmaktadırlar.

Koskoca Tencent şirketi bu hileye nasıl oluyorda önlem almıyor anlamıyoruz. Her sezon 10 milyona yakın kişi para yatırıyor. Gelirleri milyon dolarla ölçülen bu şirketin bu hilelere karşı önlem alamaması çok şaşırtıcı. Hilecileri rapor ediyorsunuz fakat çoğu banlanmıyor.

Bu gidişle seneye oyunu oynayanların sayısı yarı yarıya düşecek gibi gözükmektedir.

Alın size güzel bir örnek;