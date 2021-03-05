Güldür Güldür Youtube izlenme oranı 1.5 milyarı geçti

Güldür Güldür Show ülkemizde çok sevilen bir programdır. Resmi youtube kanalıda televizyondaki gibi büyük ilgi görmektedir.

Güldür Güldür Show ekibi Alper Kul, Doğa Rutkay, Onur Buldu, Özge Borak, Aylin Kontente, Erdem Yener, Çağlar Çorumlu, İrem Sak, Onur Atilla, Derya Karadaş, Meltem Yılmazkaya, Burak Topaloğlu, Uğur Bilgin, Özgün Aydın, Ayşegül Akdemir, Kıvanç Baran Aslan ve Ali Sunal oluşturuyor.

Güldür Güldür show resmi youtube kanalı hesabına baktığımızda 18 Şubat 2013 yılında kayıt olduğunu görüyoruz. 2.04 milyon gibi oldukça yüksek bir takipçi sayısına sahiptir.

Güldür Güldür Show youtube’da izlenme oranlarına baktığımızda ise 1.603.309.703 olarak gözüküyor. Tabi bu yazdığımız izlenme oranı her saniye değişiyor. Bu kadar başarılı bir programı ve oyuncularını tebrik ediyoruz.