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GSM operatör adı kapatma (Xiaomi Note 8 Pro)

tarafından 4 Nisan 2020 Tarihinde eklendi

Bu yazıda sizlere Xiaomi Redmi Note 8 Pro modelinde ekran kilitliyken operatör adını nasıl kapatılacağı konusunda bilgi vermek istiyoruz.

Bazı kullanıcılar keşke operatör adı gözükmese demektedir. Xiaomi arayüz olarak MIUI kullanmaktadır. Bu arayüz sayesinde birçok özelliğe ulaşabiliyorsunuz. Bu özelliklerin arasında operatör adı gizleme özelliğidir.

GSM operatör adını kapatmak için;

  • Telefondan “Ayarlar” giriş yapınız.
  • Bu bölümde en üst bölümde arama kutusuna “bildirim” yazınız.
  • Çıkan sonuçlardan en üstte çıkan “Bildirim simgelerini göster” kategorisine giriş yapınız.
  • Buradan “cihaz kilitliyken operatör adını göster” seçeneğini kapatmanız yeterli olacaktır.

Ekran kilitlendikten sonra artık sol üst tarafta operatör adı çıkmayacaktır. Tekrara gösterilmesini istiyorsanız aynı adımları uygulamanız yeterli olacaktır.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro hakkında sormak istediğiniz bu konu ile alakalı yada başka herhangi bir konu hakkında merak ettiğiniz soru olursa bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.

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