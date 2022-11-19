GS8+ Watch Ultra saat üzerinden konuşma yapma (Watch-Call) hatası

Teknoscrool olarak elimizden geldiği kadar sizlere tecrübelerimizi paylaşma devam ediyoruz. Geçtiğimiz gün GS8+ Watch Ultra akıllı saati bir arkadaşın önerisiyle satın aldık. Aldığımız günden bu yana oldukça memnun kaldığımızı rahatlıkla söyleyebiliriz. 599 TL’lik fiyatına göre gerçekten fiyat/performans ürünü diyebiliriz.

GS8+ ultra watch saat üzerinden numara çevirme ve cevaplama özelliği bulunuyor. Yani akıllı saatte mikrofon ve hoparlör bulunmaktadır. Telefonu cebinizden veya çantanızdan çıkarmadan saat üzerinden rahatlık konuşabilirsiniz.

İlk aldığımızda WearFit uygulaması ile telefonu eşleştirdik. Eşleştirme sonrasında akıllı saatin bütün ayarlarını yaptık. Fakat saat üzerinden arama yapma ve cevaplama özelliğini kullanamadık.

Lütfen eşleştir Watch-Call hatası çözümü

GS8+ Ultra Watch saati sadece uygulama ile eşleştirmek yeterli olmuyor. Arama yapmak ve gelen aramaları cevaplamak için Watch-Call eşleştirmesi yapmanız gerekiyor. Bunun için ekstra uygulama yüklemenize gerek bulunmuyor.

saati sadece uygulama ile eşleştirmek yeterli olmuyor. Arama yapmak ve gelen aramaları cevaplamak için Watch-Call eşleştirmesi yapmanız gerekiyor. Bunun için ekstra uygulama yüklemenize gerek bulunmuyor. İlk olarak akıllı saatin bluetooth’u aktif ediniz.

Daha sonra telefondan bluetooth açarak tarama yapınız. Telefon, saati bulduğunda GS8+ Ultra olarak bulacaktır. Eşleşmeyi yapın.

olarak bulacaktır. Eşleşmeyi yapın. Eşleşme tamamlandıktan sonra bluetooth yeni cihazlar listesinde “Watch-Call” göreceksiniz. Buraya tıkladığınızda “eşleştir” demeniz yeterli olacaktır.

Sormak istediğiniz herhangi bir sorun olursa bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz. En yakın zamanda size dönüş yaparız. Lütfen sorunuzu detaylı olarak yazarsanız sizlere net çözüm önermemiz daha kolay olmaktadır.