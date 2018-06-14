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Google’dan Dünya Kupası için harika bir jest

tarafından 14 Haziran 2018 Tarihinde eklendi

Dünyanın en büyük arama motoru olan , DÜnya Kupası maç tarihlerinde büyük kolaylık sağlıyor.

Futbol tutkunları ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak Dünya Kupası maçlarını izleyebilecektir.

Google Ana sayfasına koyduğu Dünya kupası doodle’a tıkladığınızda Dünya Kupası maç programı karşınıza çıkmaktadır. Maç öncesi analiz detayları ile bilgilendirme yapıyor. Tabi fifa resmi internet sitesine yönlendirdiği için İngilizce içerikleri bulabilirsiniz. Maç programlarından sonra Puan durumu bölümünden güncel olarak ülkelerin puan durumlarını takip edebilirsiniz.

Dünya Kupası oyuncuları hakkında yapılan en son haberlere ulaşabiliyorsunuz. Uzun lafın kısacası sizlere en basit ve en sade şekilde hizmet vermektedir. Bazı saçma internet sitelerin oluşturmuş olduğu bilgi kirliliklerini engellemektedir.

Dünya Kupası hakkında kısa bilgiler

Dünya Kupası’ndaki açılış maçı ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan arasında oynanacaktır. (Biz bunu yazdığımızda maç başladı)

Turnuva 15 Temmuz 2018’de TSİ 18:00’de oynanacak final müsabakasıyla sona erecek. Üçüncülük maçı ise aynı gün daha erken bir saatte oynanacak.

Turnuvanın yarı final maçları 10 ve 11 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.
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