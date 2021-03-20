Google’da bilmediğiniz birkaç farklı özellik

Google şüphesiz dünyanın en popüler arama motorudur. Hergün milyarlarca kişi tarafından ziyaret edilen Google’ın zevkli ve bilinmeyen birkaç eğlenceli özelliğinden bahsetmek istiyoruz. Aslında birçok kişi biliyordur ama bilmeyenler için ufak bir bilgilendirme yapmak istedik.

Google arama çubuğuna “askew” yazıp enter tuşuna basınız. Ekran sağ doğru hafif yatık duracaktır.

Arama çubuğuna “recursion” yazıp enter tuşuna bastığınızda google sürekli olarak size Bunu mu demek istediniz? recursion uyarısı verecektir.

Bu özelliği çok eğlenceli buluyoruz. Arama çubuğuna “do a barrel roll” yazdığınızda ekran sağa doğru dönmeye başlayacak ve bir tur atacaktır.

1990’lı yılların en popüler oyunu kesinlikle “Pacman” arama çubuğuna Pacman yazdığınızda hızlıca google üzerinden oyunu oynayabileceksiniz.

Yine güzel bir oyun olan “tic tac toe” yazmanızı öneriyoruz. Bizde X-O-X olarak bilinen oyundur.