Google İsteyen Kullanıcıların Verilerini Silecek!

ABD’nin teknoloji devi olarak bilinen Google, kullanıcılarının talepleri doğrultusunda değişikliklerine devam ediyor. Dünyanın en çok tercih edilen arama motoru, bundan sonra kullanıcılarının talepleri doğrultusunda konum geçmişi ve internet aktiviteleri gibi bilgileri otomatik olarak silecek.

Google, sürekli olarak kullanıcıların taleplerini göz önünde bulundurarak yeni özellikler çıkarmaya devam ediyor. Google’ın kullanıcılarına son olarak sunduğu özellik, kullanıcıların geçmişine yönelik oldu. Yapılan yeni güncellemeler sonrasında Google kullanıcıları artık geçmişe dayalı konum bilgilerini ve internette yaptıkları tüm işlemleri otomatik olarak silebilecek.

Google, söz konusu özellik ile ilgili olarak mayıs ayında bir açıklama yapmıştı. Açıklama kapsamında teknoloji devi, isteyen kullanıcıların bilgilerinin onların isteği dâhilinde silineceğini açıkladı. Bilindiği gibi Google üzerinden yapılan tüm aktiviteler kayıt altına alınıyor. Bu kayıtlar istendiği zaman geçmişten görülebiliyor. Ancak birçok kullanıcı gizlilik ilkeleri kapsamında konum bilgilerinin ve internet aktivitelerinin görülmesini uygun bulmuyor.

Geçtiğimiz günlerde Kaliforniya’da düzenlenen Google I/O 2019 kapsamında kullanıcıların gizliliği ve verilerin güvenliği ile ilgili hazırlanmış bu yeni özellik ayrıntılı olarak duyurulmuştu. Google, teknoloji devlerinden birisi olarak bilinen Apple tarafından kullanıcılarına verilen gizlilik yönetiminin oldukça olumlu karşılanması üzerine kendisi de benzer bir uygulama hazırlama yoluna gitti.

Kullanıcılarının isteklerini her zaman ön planda tutan Google, bu kez de kullanıcıların taleplerini dinledi. Kullanıcıların özel durumlarını gizlemek isteklerine ayak uyduran Google, isteğe bağlı olarak kullanıcıların konum geçmişlerini ve internet aktivitelerini silme kararını açıkladı.

Hazırlanan bu yeni özellik sayesinde isteyen kullanıcılar 3 – 18 ay arasında istedikleri süreyi seçebilecek. Seçtikleri süre kapsamında konum geçmişleri ve internet aktiviteleri otomatik olarak silinecek. Sistem tarafından otomatik olarak silinen mesajlar sayesinde kullanıcıların özeli de saklı kalmış olacak. Verilerin en fazla saklanma süresi 18 ay olarak belirlenecek. Eğer Google kullanıcıları herhangi bir zaman dilimi belirlemezlerse o zaman kayıtların silinme süresi 18 ay olarak sabitlenecek.

Google tarafından hazırlanmış olan bu yeni özellik, önümüzdeki haftalarda Android ve iOS işletim sistemleri tarafından kullanılmaya başlayacak. Talep eden kullanıcılar Google üzerinden kendilerine ait bilgileri silme işlemini gerçekleştirecekler.