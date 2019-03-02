Google Chrome Reklam ve Bildirimleri Engelleme Yolları

İnternette gezerken birçok kullanıcının önemli şikâyetlerinin başında reklamlar gelmektedir, kuşkusuz. Ama bu durum aslında çok kolay bir şekilde engellenebilir bir durumdur. Özellikle Google Chrome kullanıcıları için reklamları, virüsleri ve bildirimleri engellemenin yollarını araştırdık.

Google Chrome, birçok kullanıcı tarafından kullanılan Google tarafından sunulan ücretsiz bir Web tarayıcıdır. Çoğu ücretsiz internet hizmetinde olduğu gibi, üçüncü taraf şirketlerden reklam almayı kabul eder ve buda demektir ki, internet sitelerinde yer alan birçok reklam bu tarayıcıda görünebilir.

Bununla birlikte, Google Chrome tarayıcınıza ekleyebileceğiniz ve bu reklamları engelleyebilecek pek çok uzantı vardır, Google Chrome eklentiler sayesinde, size rahatsız edici reklamlardan ücretsiz olarak kurtulmanın en iyi yollarını sunmaktadır.

Google Chrome için en popüler reklam engelleyicilerin bazılarını keşfetmek ve kullanabilmek için okumaya devam edebilirsiniz.

Görsel Reklamları Engelleme

Google Chrome’da görsel reklamları engellemenizi sağlayan birçok eklenti vardır. Bunlardan en popüler olanlardan sadece birkaçını sizler için araştırdık.

1. Adblock

Adblock, reklamların çoğunun gözükmesini engelleyen popüler bir reklam engelleme hizmetidir. Bu nedenle, yalnızca bu reklamları görüntülemeniz engellenmez, aynı zamanda Reklamların indirilmelerini de engelleyerek tarayıcı hızınızı da yavaşlatmaz. Adblock ayrıca internet geçmişinizdeki verilerinizi toplamıyor, sadece reklamlarına izin vermek istediğiniz sitelerle, kara listeye almak istediğiniz sitelerin bir listesini yapmanıza olanak sunuyor. Bu sayede, hangi sitedeki reklamları görüp göremeyeceğinize kendiniz karar verebiliyorsunuz

2. Adblock Plus

Adblock Plus Google Chrome’da gezinirken reklamları engellemesi dışında aynı zamanda, virüsleri engelleyen bir reklam engelleyicidir. Adblock Plus ayrıca sosyal medya web sitelerinde ve videolarda reklamları engeller.

3. Webmail Ad Blocker

Webmail Reklam Engelleyici, Gmail, Yahoo Mail, Hotmail ve Outlook’taki reklamları engellemek için tasarlanmış bir reklam engelleyicidir. Bu şekilde, e-postanızı yönetmek ve çeşitli e-posta klasörlerinizde gezinmek için daha keyifli olur. Bu reklam engelleyici, genellikle e-posta istemcilerinde bulunan araç çubuğu seçeneğini de kaldırır.

4. Gmail için reklam engelleyici

Gmail için Reklam Engelleyici, faydalı bağlantıları korurken Gmail ara yüzünde yer alan reklamları gizleyen bir reklam engelleyicidir. Bu, e-postaları okumak ve oluşturmak için gereken alanı genişleterek size daha rahat bir çalışma ortamı sunar.