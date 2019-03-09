Google Chrome Kayıtlı Şifreleri Görmek

Google Chorme kayıtlı şifreler nerede tutulur? Kayıtlı bir şifreyi nasıl silebilirim veya buaraya yeni bir şifre nasıl ekleyebilirim gibi sorulara cevap arıyorsanız, resimli anlatımımızdan yararlanabilirsiniz.

Google Chrome tarayıcısını kullanıyorsanız, birçok siteye girişte mutlaka şifrelerinizi tekrar girmemek için hatırlama hizmetinden de yararlanmışsınızdır. İşte bu şifreler sizin için Google Chrome tarafından bir daha ziyaretinizde kullanılmak üzere kayıt edilirler. Bu yazıda size Google Chrome tarafından kayıt edilen şifreleri nasıl görebilirsiniz anlatacağız.

Google Chrome tarayıcısında kayıtlı şifreleri görmek oldukça kolaydır, herhangi bir nedenle bu şifreleri görmek veya silmek isteyebilirsiniz. Bu işlem için ayarlar kısmından ulaşacağınız şifre bölümünden kolaylıkla yapabilirsiniz.

Bu bölümden, daha önce kayıt ettiğiniz şifreleri görebilir, kopyalayabilir veya tamamen kaldırabilirsiniz. Chrome şifreler bölümü, şifrelerinizi yönetebilmek için kullanacağınız bir ayar bölümüdür.

Google Chrome Kayıtlı Şifreler Nerede?

Şimdi lafı fazla uzatmadan bunun nasıl yapıldığını anlatmaya başlayalım. İlk olarak kayıtlı şifrelerinizin Google Chrome tarayıcısı tarafından kayıt edildiğini ve bunun da şifreler bölümünde yapıldığını söylemiştik. Bu işlem için burada tarafınızdan şifrelerin daha önce mutlaka kayıt edilmesi gerekmektedir, eğer bu bölümde istediğiniz siteyi bulamıyorsanız, bu site için ilk olarak şifrenizi girerken hatırla seçeneğini kullanmamışsınız demektir.

Google Chrome genel ayarlar bölümüne giderek, buaradan şifreler bölümüne erişmemiz gerekiyor. Chrome tarayıcısında sağ üstte bulunan üç nokta simgesine tıklayarak açılır menüden “Ayarlar” seçeneğine tıklamamız gerekiyor. İşleme ait resmi aşağıda bulabilirsiniz.

Ayarlar kısmında Chrome tarayısında yapabileceğiniz birçok ayar yer alır, bu bölümde üst kısımlarda yer alan “Şifreler” bölümüne tıklamanız gerekiyor.

Chrome şifreler kısmında yer alan seçeneğe tıkladığınızda, sizin tarafınızdan kayıt edilen tüm internet sayfaları ve şifreleri listenelecektir. Burada görmek istediğiniz şifreye ait servisin yanında bulunan Göz işaretine tıkladığınızda o resme ait kayıtlı şifreniz görüntülenecektir.

Bu bölümde varsayılan olarak şifreler gizlenmiştir, ve göz işareti aktif durumdadır, üzerine tıkladığınızda ise, pasif konuma gelir ve göz işareti üzerinde bir çapraz çizgi çıkar. Tekrar tıkladığınızda eksi haline dönecektir merak etmeyin.

Dilerseniz buradaki şifreyi kopayalıp kullanabilirsiniz. Yada buradan kaldırabilirsiniz. Chrome kayıtlı şifreyi kaldırmak için listede yer alan internet sayfasının yanında bulunan üst üste bulunan üç nokta işaretine tıklayın ve açılrı menüden “Kaldır” seçeneğine tıkladığınızda, kayıtlı şifreniz silincektir.

Bu bölümden eğer bir şifreyi kaldırısanız, o internet sitesine girdiğinizde, Chrome sizin için buradaki şifrenizi hatırlamayacaktır ve şifrenizi bu alanda manuel olarak elle tekrar girmeniz gerekecektir.

Eğer tekrar hatırlamasını istiyorsanız, internet sitesini ziyeretinizde, ilk oalrak şiferinizi girdiğinizde, ekranda çıkan şifreyi hatırla seçeneğinde “Tamam” butonu ile buna izin vermeniz gerekecektir.