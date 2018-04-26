Google Bilinmeyen Arama Özellikleri

Google şuan dünyadaki en büyük arama motorlarından biri, yıllardır hayatımızın içerisinde olan google hakkında bilmediğimiz onlarca özellik olabiliyor.

Özellikle arama motoruna yazıp arayacağınız şeylerle çok değişik türden şeylerle karşılaşabilirsiniz.

Arama Motoruna Google Gravity Yazıp Kendimi Şanslı Hissediyorum İle Aramak

Google arama motoruna Google gravity yazıp arattığınız zaman Google’ın yerçekimi özelliği devreye giriyor. Sayfada bulunan her şey yere düşüyor ve siz dilediğiniz gibi o butonlarla oynayabiliyorsunuz.

Arama Motoruna Zerg Rush Yazıp Aramak

Bu kelimeleri yazıp aradığınız zaman sayfanızda onlarca 0 belirecek ve bu sıfırlar sayfanızdaki her şeyi yemeye başlayacak. Dilerseniz sıfırların üzerine tıklayarak onları patlatabilirsiniz. Stres atabileceğiniz eğlenceli ve güzel bir özellik.

Arama Kısmına Mentalplex Yazmak

Google arama kısmına Mentalplex yazıp aradığınız zaman google’ın eski zamandaki hali çıkıyor. Senelerden beri hayatımızda olan google’ın eski halini merak eden insanlar deneyebilir.

Arama Kısmına Askew Yazıp Aramak

Arama kısmına askew yazıp arattığınız zaman sayfanızın biraz eğimli olduğunu göreceksiniz.

Arama Motoruna Do A Barrel Roll Yazıp Aramak

Eğer arama kısmına do a barrel roll yazıp ararsanız sayfanın döndüğünü göreceksiniz.

İnternet Bağlantısı Olmadığında Oynanan Oyun

İnternet bağlantınız olmadığında sayfada bağlantınızın olmadığına dair bir uyarı geliyor. Bu uyarının üstünde küçük bir t-rex ve kaktüslerin olduğunu görebilirsiniz. Bu sırada space bara(boşluk tuşu) basarak oyunu başlatabilirsiniz. Oyunu sadece space bar tuşuyla oynanıyor, internetinizin olmadığı zamanlar kaktüslerin üzerinden atlayarak en yüksek rekoru yapmaya çalışabilirsiniz

Arama Motoruna Atari Breakout Yazıp Görsellerde Aratmak

Eski atari oyunlarından olan atari breakout oyununu arama motoruna yazıp görsellerde arattığınız zaman görseller oyuna dönüşüyor ve sayfa oyun halini alıyor.

Arama Kısmına Google Pacman Yazıp Aramak

Arama kısmına google pacman yazıp aradığınız zaman sevilen oyun pacman karşınıza çıkıyor ve dilediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz.

Arama Kısmına 241543903 Yazıp Görsellerde Aratmak

Eğer bu sayıları arama kısmına yazıp görsellerde aratırsanız karşınıza kafalarını buzdolabının içine sokup fotoğraf çeken insanların görselleri karşınıza çıkacaktır.

Sonsuz Arama Yapmak

Arama kısmına recursion yazıp ararsanız sonsuz bir arama döngüsü içerisine girebilirsiniz.

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