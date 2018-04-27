Gönderilen mesajı geri alma (Huawei Mate 10 Pro)

Bugün size Huawei Mate 10 Pro’nun güzel bir özelliğinden bahsetmek istiyoruz. Bu özellik birçok telefonda bulunmuyor.

Mesela birisine bir mesaj gönderdiniz ve pişman olup yada yanlışlıkla gönderdiğiniz için silmek istiyorsanız Mate 10 Pro’da 6 saniye içinde silebilirsiniz. Evet bu 6 saniye içinde mesajı iptal ederek karşı tarafa herhangi bir mesaj gitmeyecektir. Benim işime yaramaz bu demeyin. Gün gelir ihtiyacınız olduğu anda sizi kurtarabilirsin.z

Mesaj gönderildikten sonra iptal etme

İlk olarak telefonunuzda mesajlar bölümüne giriniz. Daha sonra 3 nokta üst üste’ye basın ve ayarlar sekmesine giriş yapınız. Burada gönderim iptali özelliğini etkinleştiriniz. İşlem bu kadardır.

Mesaj gönderdiğiniz mesaj yazınızın üzerinde mesaj gönderimini iptal etmek için iki kez dokunmanız yeterli olacaktır.

Hatasız mesajlar dileriz.

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