GM klavye teması değiştirme

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Yazı içeriği: General Mobile akıllı telefonlarında klavye teması değiştirme konusunu içermektedir.

Uzun süre akıllı telefonlarda tasarım değişikliği yapmadığınız zaman telefondan sıkılmalar başlamaktadır.

Arada sırada değişiklikler telefona olan sevginizi artırabiliriz. Akıllı telefonlarda en çok kullandığınız kısım kesinlikle klavye ekranıdır.

Klavye ekran tasarımı değişikliği ile farklılık yaratabilirsiniz.

Bu yazımızda sizlere GM modellerinde klavye teması nasıl değiştirilir konusunda bilgi vermek istiyoruz.

Bu anlatacağımız adımlar GM 5 modeli göredir. Fakat General Mobile bütün modellerinde klavye tema değiştirme adımları aynıdır.

İlk olarak mesaj yada WhatsApp’a girip mesaj yazma klavyesini açınız. Daha sonra virgül tuşuna 2 saniye basılı tutup bırakınız.

telefon ortasında ufak bir pencere açılacak ve siz “Google Klavye ayarları” bölümüne giriş yapınız.Bu kısımda Tema bölümünü göreceksiniz.

Zevkinize göre tema seçebilir yada indirebileceğiniz diğer klavye temalarına göz gezdirebilirsiniz.

Ayrıca klavye temasına fotoğrafta ekleyebiliyorsunuz. Çok kullanışlı değil ama deneyebilirsiniz.