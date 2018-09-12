GM 9 Pro yorumları, özellikleri ve fiyatı

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General Mobile akıllı telefon pazarında ciddi bir pazar payına sahiptir. General Mobile’ın yeni amiral gemisi modeli GM 9 Pro resmi olarak tanıtıldı. Çift arka kamerası ve AMOLED ekranı ile oldukça iddialı bir telefon üretti diyebiliriz.

GM 9 Pro teknik özellikleri

GM 9 Pro ekran özellikleri: General Mobile’ın yeni amiral gemisi modeli en büyük ekranlı modeli diyebiliriz. Bu modelde 6.01 inçlik dev bir ekran bulunmaktadır. Bu ekran 402 PPI Piksel yoğunluğunda ve AMOLED ekran teknolojisine sahiptir. Ekran sağlamlığı olarak Corning Gorilla Glass 5 kullanılmaktadır. Ekran/Gövde oranı ise yüzde 77.34’dur. Bu büyüklükteki bir ekranı ise 3800 mAh’lık güçlü bir bataryası bulunuyor. Hızlı şarj özelliği ile kısa sürede bataryayı doldorabilirsiniz.

GM 9 Pro performansı: Bu modelde 2.2 GHz hızında çalışan Qualcomm Snapdragon 660 yongaseti bulunuyor. 8 Çekirdekl ve 4 GB RAM ile bu telefonu yavaşlatmak neredeyse imkansız diyebiliriz. 64 GB’lık dahili depolama hafızası ile uzun bir süre hafıza dolu uyarısı almazsınız. Bu hafıza bana yetmez derseniz ve GM 9 Pro microSD hafıza kartı taklıyor mu diye soruyorsanız bu sorunun yanıtı evet olacaktır. 256 GB’a kadar hafızasını artırabilirsiniz.

GM 9 Pro kamera özellikleri: 12 MP çözünürlüğünde ve 8 MP çözünürlüğünde olmak üzere iki adet arka kamerası bulunmaktadır. Arka ana kamera ile 2160p Ultra HD 4K video kaydı yapabilirsiniz. İkinci arka kamerası derinlik algısını ölçmektedir. Selfie kamerası ise 8 MP çözünürlüğünde F2.0 diyafram açıklığına sahiptir.

GM 9 Pro diğer özellikleri: Android 8.0 Oreo işletim sistemi ile yüklü gelmektedir. İlk yüklemede Android 9.0 Pie sürümüne geçiş yapacaktır. Zaten Gneeral Mobile Android One kapsamında olduğu için 2 yıl içerisinde çıkan her türlü güncellemeyi ilk alacak modeller arasında yer alıyor. 4.5G olarak CAT 7 teknolojisi kullanılmıştır.

GM 9 Pro’da radyo bulunuyor mu diye merak ediyorsanız bu sorunun yanıtı da evet olacaktır.

GM 9 Pro 2899 TL‘den satışa sunulmuştur. GM 9 Pro yorumları konusunda sizlerden görüşler bekliyoruz.