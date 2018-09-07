GM 9 Pro radyo var mı?

[Toplam:0 Ortalama:0/5]

General Mobile’ın yeni modeli GM 9 Pro tanıtımı 11 Eylül 2018 günü yapılacaktır.

GM 9 Pro diğer modellerine göre daha donanımlı olacağına kesin gözüyle bakabiliriz. General Mobile resmi facebook hesabında GM 9 Pro’nun tanıtım tarihi açıklandıktan sonra merakla bekleyen teknoloji tutkunları GM’nin facebook sayfasını yorum yağmuruna tuttu.

Yorumları incelediğimizde genel olarak beklentiler arasında GM 9 Pro’da radyo olup olmayacağı konusudur. Bir kişi facebook sayfasından bunu sorduğunda cevap olarak hemen hemen bütün modellerimizde radyo bulunuyor cevabı geldiğini görüyoruz. Normal olarak net cevap verilmedi.

Teknoscrool olarak General Mobile’ın son çıkan modellerinin hemen hemen hepsinde yer aldığını görüyoruz. Günümüzde radyo özelliği çok aranmıyor fakat bazı telefon alacak kişiler radyo kriterini koymaktadır. Bazı rivayetlere göre akıllı telefonlara radyo özelliği eklendiği zaman vergiden dolayı fiyatın arttığı söyleniyor. Ama General Mobile yeni modeline kesinlikle radyo ekleyeceğini düşünüyoruz.