GM 9 Pro numara engelleme ve General Mobile engellenen numarayı kaldırma

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Akıllı telefonların en çok sevilen özelliklerinden bir tanesi ise kesinlikle numara engelleme özelliğidir.Bu yazımızda sizlere GM 9 Pro numara engelleme nasıl yapılır konusunda bilgi vermek istiyoruz.

GM 9 Pro numara engellemek için arama kaydına girip sizi arayan numaranın üzerine basılı tutttuğunuzda ufak bir pencere açılacaktır.

BU pencerenin en alt satırında “Numarayı engelle” butonuna bastığınızda artık sizi bu numara arayamayacaktır. Aramak istediğinde ise otomatik olarak meşgul tonu düşecektir.

Engellediğiniz numaranın engellini kaldırmak istiyorsanız arama kaydını tekrar açarak engellemiş olduğunuz numaranın üzerine basarak “Numaranın engellemesini kaldır” sekmesine bastığınızda artık o kişi sizi arayabilecektir.

GM 9 Pro numara engelleme konusunda diğer yöntemi anlatmak istiyoruz. Belki numara ekleyerek engellemek isteyenler olabilir.

Telefonunuzda arama kaydı bölümün açtığınızda sağ üst köşede bulunan 3 nokta üst üste olan bölüme bastığınızda “Ayarlar” bölümünü göreceksiniz. Ayarlar bölümüne giriş yaptığınızda “çağrı engelleme” alınana giriş yapın ve numara engelleme sekmesine basıp engelleme istediğiniz numarayı giriniz.

GM 9 Pro engellenen numarayı kaldırmak için ise yine arama kaydı bölümünde 3 nokta üst üsteye basıp ayarlar bölümüne giriniz. Buradan “Çağrı engelleme” sekmesine girdiğinzde daha önceden engellemiş olduğunuz numaralar gözükecektir. Numaraların yanında bulunan çarpı tuşuna bastığınızda numaranın engelleni kaldırabilirsiniz.