GM 9 Pro nasıl olacak? GM 9 Pro yorumları

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General Mobile’ın yeni modeli GM 9 Pro için heyecan dorukta diyebiliriz. Uzun süredir GM 9 Pro hakkında söylentiler dolaşıyordu.

General Mobile’ın resmi facebook hesabından yapılan açıklamada GM 9 Pro modeli 11 Eylül 2018 günü resmi olarak tanıtılacak. Bu modeli sabırsızlıkla bekleyen teknoloji tutkunları GM’in resmi facebook hesabını mesaj yağmuruna tuttu diyebiliriz. Yapılan yorumlara baktığımızda özellikle çentikli bir ekran tasarımı olunması isteniyor. Diğer yorumlarda ise hemen fiyatı öğrenilmek isteniyor fakat GM’nin verdiği cevap beklemede kalınız.

Orta segmentte iddialı bir telefon olacağı konuşuluyor. Özellikle Snapdragon 660 chipset ile gelebileceği değerlendiriliyor.

Ayrıca sosyal medya yorumlarına baktığımızda telefon almayı planlayanlar sırf GM 9 Pro için beklemeye geçti. Tasarım ve teknik özellikleri belli olduktan sonra GM 9 Pro hakkında daha detaylı konuşabiliriz.

Beklenen özellikler:

5.7 yada 6.0 inç IPS LCD

Arka dual kamera

Çift ön kamera

Snapdragon 660

Radyo

3.5 mm ses çıkışı

64 GB dahili hafıza

4 GB RAM

Parmak izi okuyucu

GM 9 Pro yorumlarınızı bekliyoruz.