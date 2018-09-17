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Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde GM 9 Pro modeli tanıtıldı.

Teknik özellikleri ve tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken bu modeli almayı planlayan bir ziyaretçimiz GM 9 Pro çift SIM kart takılıyor mu sorusunu göndermiştir.

GM 9 Pro modelinde maalesef çift SIM kart desteği bulunmamaktadır. Mecburen tek SIM kart ile kullanmak zorundasınız. Fakat ilerleyen zamanlarda çift SIM kartlı olan modelinin de piyasaya çıkacağını düşünüyoruz. Neden derseniz GM 5 Plus modelinde tek SIM kartlı ve çift SIM kart desteği olan versiyonlar bulunmaktadır. Bu arada diğer gelen bir soruda GM 9 Pro modeli Android’in hangi sürümü ile geleceğini ve yeni güncellemeler alıp almayacağını sormuştur.

GM 9 Pro modeli Android One kapsamında olduğu için 2 yıl içerisinde çıkan tüm Android genel güncellemelerini ve Güvenlik güncellemelerini alacaktır. Mecvut Android 8.0 Oreo sürümü ile yüklü alacaksınız. Fakat Android 9.0 Pie sürümü çıktığı an telefonunuza indirebileceksiniz.