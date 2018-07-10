GM 8 ile GM 5 Plus arasındaki farklar

GM 8 ile GM 5 Plus arasındaki farkları araştırıyorsanız bu yazımız size göredir.

Fiyatları hemen hemen birbiri ile aynı olan GM 8 ile GM 5 Plus almayı düşünenlerin sayısı oldukça fazladır. Bu yazımızda sizlere güzel bir karşılatırma yaparak hangi modele yöneleceğiniz konusunda fikir vermek istiyoruz.

İlk olarak iki model arasında üretim zaman farkı bulunmaktadır.

GM 5 Plus modeli 2016 yılı çıkışlıdır.

GM 8 Modeli ise 2018 yılında piyasaya çıkmıştır.

GM 5 Plus eksi bir model olmasına rağmen hala performansı konusunda birçok yeni modele kafa tutmaktadır. Fiyatıda oldukça iyi olunca talepde çok görmektedir.

GM 8 ile GM 5 Plus arasındaki farkları sizlere uzun uzun yazmak isterdik fakat sıkılacağınız için ufak bir karşılaştırma tablosu eklemek istedik. Bu sayede daha rahat bir karşılaştırma yapabilirsiniz.

Bu arada GM 8 modeli arayüzü GM 5 Plus’a göre farklı mı soruları gelmektedir. GM 8 modelinin arayüz olarak hiçbir farkı bulunmamaktadır. General Mobile markası sade bir arayüz tercih etmektedir. Farklı markalardan gelenler ilk başta çok zorluk çekiyor fakat bir süre sonra alışmaktadır. Her iki modelde Android işletim sistem güncellemelerini hemen almaktadır. Şu an için Android 8.0 Oreo sürümleri kullanılmaktadır. Android 8.0 sürümü önceki sürümlere göre çok farlılık yarattı.

GM 8 GM 5 Plus Ekran Boyutu 5.7 inç 5.5 inç Piksel Yoğunluğu 282 PPI 401 PPI Ekran Teknolojisi IPS LCD IPS LCD Ekran/Gövde Oranı Yüzde 74.79 Yüzde 71.72 Batarya Kapasitesi 3075 mAh 3100 mAh Arka Kamera 13 MP 13 MP Arka Kamera Video Kaydı 1080p 1080p Ön Kamera Çözünürlüğü 13 MP 13 MP Ön Kamera Video Çözünürlüğü 720p 1080p Yonga Seti Qualcomm Snapdragon 435 Qualcomm Snapdragon 617 CPU Frekansı 1.4 GHz 1.5 GHz Çekirdek Sayısı 8 Çekirdek 8 Ç:ekirdek Grafik İşlemcisi Adreno 505 Adreno 405 Bellek RAM 3 GB 3 GB Dahili Depolama Hafızası 32 GB 32 GB Hafıza Kartı Desteği Var Var 4.5G Var Var Radyo Var Yok Parmak İzi Okuyucu Var Yok

Özet Sonuç olarak baktığımızda GM 5 Plus modeli performans olarak üstün gelmektedir. Fakat GM 8 modelinde radyo ve parmak izi okuyucusu bulunmaktadır. 0.0/10 User Rating 0/10 ( 0 votes) Sending Your rating:

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