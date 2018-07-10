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GM 8 ile GM 5 Plus arasındaki farklar

tarafından 10 Temmuz 2018 Tarihinde eklendi

GM 8 ile GM 5 Plus arasındaki farkları araştırıyorsanız bu yazımız size göredir.

Fiyatları hemen hemen birbiri ile aynı olan GM 8 ile GM 5 Plus almayı düşünenlerin sayısı oldukça fazladır. Bu yazımızda sizlere güzel bir karşılatırma yaparak hangi modele yöneleceğiniz konusunda fikir vermek istiyoruz.

İlk olarak iki model arasında üretim zaman farkı bulunmaktadır.

GM 5 Plus modeli 2016 yılı çıkışlıdır.

GM 8 Modeli ise 2018 yılında piyasaya çıkmıştır.

GM 5 Plus eksi bir model olmasına rağmen hala performansı konusunda birçok yeni modele kafa tutmaktadır. Fiyatıda oldukça iyi olunca talepde çok görmektedir.

GM 8 ile GM 5 Plus arasındaki farkları sizlere uzun uzun yazmak isterdik fakat sıkılacağınız için ufak bir karşılaştırma tablosu eklemek istedik. Bu sayede daha rahat bir karşılaştırma yapabilirsiniz.

Bu arada GM 8 modeli arayüzü GM 5 Plus’a göre farklı mı soruları gelmektedir. GM 8 modelinin arayüz olarak hiçbir farkı bulunmamaktadır. General Mobile markası sade bir arayüz tercih etmektedir. Farklı markalardan gelenler ilk başta çok zorluk çekiyor fakat bir süre sonra alışmaktadır. Her iki modelde Android işletim sistem güncellemelerini hemen almaktadır. Şu an için Android 8.0 Oreo sürümleri kullanılmaktadır.  Android 8.0 sürümü önceki sürümlere göre çok farlılık yarattı.

 GM 8GM 5 Plus
Ekran Boyutu5.7 inç5.5 inç
Piksel Yoğunluğu282 PPI401 PPI
Ekran TeknolojisiIPS LCDIPS LCD
Ekran/Gövde OranıYüzde 74.79Yüzde 71.72
Batarya Kapasitesi3075 mAh3100 mAh
Arka Kamera 13 MP13 MP
Arka Kamera Video Kaydı1080p1080p
Ön Kamera Çözünürlüğü13 MP13 MP
Ön Kamera Video Çözünürlüğü720p1080p
Yonga SetiQualcomm Snapdragon 435Qualcomm Snapdragon 617
CPU Frekansı 1.4 GHz1.5 GHz
Çekirdek Sayısı8 Çekirdek8 Ç:ekirdek
Grafik İşlemcisiAdreno 505Adreno 405
Bellek RAM3 GB3 GB
Dahili Depolama Hafızası32 GB32 GB
Hafıza Kartı DesteğiVarVar
4.5GVarVar
RadyoVarYok
Parmak İzi OkuyucuVarYok

 

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