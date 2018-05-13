GM 8 F Klavye ekleme yöntemi

Gelen bir soruyu yanıtlamak istedik. Soruda GM 8 F klavye nasıl eklenir?

Bir ziyaretçimiz yeni GM 8 aldığını ve bilgisayarda F klavye’ye alışık olduğunu, akıllı telefonlarda Q klavye’de çok zorluk çektiğini ve GM 8 Klavyesini F’e nasıl çevireceğini sormuştur.

Bildiğiniz üzere GM modelleri basit Android arayüzünü kullanmaktadır. Kendine has bir arayüzü yoktur. General Mobile google klavyesini kullandığı için malesef F klavye seçeneği yoktur.

Tabi bu hiç F klavye yüklenemeceği anlamına gelmez. Mecburen 3.parti uygulaması kullanmak zorundasınız. Bunun için size önereceğimiz Swiftkey klavye uygulamasıdır. Hem Android hem İOS işletim sisteminde en çok tercih edilen klavye uygulamasıdır.

Peki Swiftkey F klavye nasıl seçelir?

İlk olarak Android’in marketi olan Google PlayStore yada İOS’un marketi olan App Store’dan en güncel Swiftkey uygulamasını indiriniz.

Swiftkey uygulamasını açın.

Diller sekmesine basınız.

Türkçe zaten diller listenizdeyse ‘Yenile’ simgesine dokunun.

Değilse, Büyüteci kullanarak onu arayın ve indirmeye başlayın.

Düzeni Değiştirmek için dokunun ve sunulan listeden ‘Türkçe F’ i seçin.

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