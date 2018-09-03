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GM 5 Plus F klavye ekleme

tarafından 3 Eylül 2018 Tarihinde eklendi
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Bir takipçimiz zabit katipliği için F klavye’ye başladığını ve akıllı telefonuna bir türlü F klavye ekleyemediğini iletmiştir.

GM 5 Plus modelinde klavye ayarlarına girdiğimizde maalesef direk olarak F klavye seçeneği bulunmamaktadır. Klavye ayarlarına girdiğimizde Q klavye’nin birkaç farklı versiyonları bulunuyor fakat F klavye ye almamaktadır.

GM 5 Plus F klavye eklemek için mecburen 3.parti uygulaması yüklemek zorundasınız. Bizim size önereceğimiz en basit ve en popüler klavye uygulaması olarak Swiftkey’i önereceğiz.

Swiftkey F klavye nasıl seçelir?

İlk olarak Android’in marketi olan Google PlayStore yada İOS’un marketi olan App Store’dan en güncel Swiftkey uygulamasını indiriniz.

  • Swiftkey uygulamasını açın.
  • Diller sekmesine basınız.
  • Türkçe zaten diller listenizdeyse ‘Yenile’ simgesine dokunun.
  • Değilse, Büyüteci kullanarak onu arayın ve indirmeye başlayın.
  • Düzeni Değiştirmek için dokunun ve sunulan listeden ‘Türkçe F’ i seçin.

Bu adımları gerçekleştirdikten sonra artık klavyeniz F olacaktır. Tekrar Q klavye’ye dönmek isterseniz Swiftkey uygulamasını kaldırarak Q klavye’ye dönebilir yada uygulama içinden tekrar Q klavye’yi seçebilirsiniz. GM 5  Plus hakkında sormak istediğiniz bir soru olursa bize yorum yazarak istediğinizi iletebilirsiniz.

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.
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