GM 5 Plus F klavye ekleme

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Bir takipçimiz zabit katipliği için F klavye’ye başladığını ve GM 5 Plus akıllı telefonuna bir türlü F klavye ekleyemediğini iletmiştir.

GM 5 Plus modelinde klavye ayarlarına girdiğimizde maalesef direk olarak F klavye seçeneği bulunmamaktadır. Klavye ayarlarına girdiğimizde Q klavye’nin birkaç farklı versiyonları bulunuyor fakat F klavye ye almamaktadır.

GM 5 Plus F klavye eklemek için mecburen 3.parti uygulaması yüklemek zorundasınız. Bizim size önereceğimiz en basit ve en popüler klavye uygulaması olarak Swiftkey’i önereceğiz.

Swiftkey F klavye nasıl seçelir?

İlk olarak Android’in marketi olan Google PlayStore yada İOS’un marketi olan App Store’dan en güncel Swiftkey uygulamasını indiriniz.

Swiftkey uygulamasını açın.

Diller sekmesine basınız.

Türkçe zaten diller listenizdeyse ‘Yenile’ simgesine dokunun.

Değilse, Büyüteci kullanarak onu arayın ve indirmeye başlayın.

Düzeni Değiştirmek için dokunun ve sunulan listeden ‘Türkçe F’ i seçin.

Bu adımları gerçekleştirdikten sonra artık klavyeniz F olacaktır. Tekrar Q klavye’ye dönmek isterseniz Swiftkey uygulamasını kaldırarak Q klavye’ye dönebilir yada uygulama içinden tekrar Q klavye’yi seçebilirsiniz. GM 5 Plus hakkında sormak istediğiniz bir soru olursa bize yorum yazarak istediğinizi iletebilirsiniz.