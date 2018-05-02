GM 5 Plus Android 8.0 Oreo sonrası yavaşlama ve şarj durumu

GM 5 Plus modeli 2 yıldır piyasada bulunuyor ve hala büyük bir kullanıcı kitlesine sahiptir.

Bildiğiniz üzere GM 5 Plus Android One kapsamında ilk Android güncellemelerini alan model olduğunu belirtelim. Geçtiğimiz günlerde Android 8.0 Oreo güncellemesi geldi.

905 MB boyutundaki bu güncelleme yapıldıktan sonra arayüzde ufak tefek değişikliklerin olduğunu gördük. Örnek vermek gerekirse ayarlar butonu gitmiş ve yerine alttan üste doğru çekmece tipi bir ayarlar menüsü gelmektedir. Bu kullanıcıları oldukça rahatlattı. Üst sekmeden inen bildirim çubuğu rengide beyaz oldu. Ayarlar bölümünün derlenip toplandığını görüyoruz. En çok kullandığımız menüler üste gelmiş.

Asıl sorumuz şu olacak;

GM 5 Plus Android 8.0 Oreo güncellemesinden sonra performans ve pil şarj durumu nasıl?

Teknoscrool.com olarak GM 5 Plus kullanıcısıyız. İlk izlenimlerimize göre menüler arası geçişlerde kasılmalar olduğunu görmeye başladık. Şarj konusunda ise henüz birşey söylememiz erken. Çünkü yükleyeli daha birkaç saat oldu.

Bizim sizlerden istediğimiz GM 5 Plus kullanıcılardan Android 8.0 Oreo güncellemesinden sonra herhangi bir kasılma yaşıyorlar mı? Yada pil şarj sürelerinde kısalma olup olmadığını bildirmeleridir.

Yorumlarınızı bekliyoruz. İnternette araştırdığımızda çok fazla kasılmalar yaşadığını söyleyenler var. Bakalım kullandıkça neler olacak göreceğiz.

Yorumlarınızı bekliyoruz..

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)