GM 5 D desen kilidini unuttum!

Gelen bir soruda ziyaretçimiz GM 5 D akıllı telefonunda desen kilidini unuttuğunu ve nasıl açabileceği konusunda yardım istemiştir.

GM 5 d modelinde desen kilidini bizde denedik. Normal şartlarda diğer markalarda desen kilidi belirlediğinizde unutma ihtimaline karşı yedek PIN kodu desteği vermektedir. Fakat GM 5 D modelinde maalesef yedek PIN kodu sormadığı için mecburen telefona format atmanız gerekmektedir. Format atmadan önce fotoğraflarınızı ve videolarınızı maalesef alamıyorsunuz. USB kablosu ile bilgisayara bağladık ama sadece GM 5 D şarj oldu.

Uzun lafın kısası mecburen GM 5 d format atmanız gerekmektedir.

İlk olarak telefonu kapatınız.

Daha sonra kapalı konumdayken Sesi artırma tuşu ve açma tuşuna basılı tutunuz.

Yatan android resmini göresiye kadar basılı tutmaya devam ediniz.

Komut yok yazısı çıktığında Açma tuşuna basılı tutarken bir kez ses yükselt tuşuna basınız.

Açılan ekranda Sesi azaltma tuşu ile Wipe Data/Factory Reset’i seçip Aça tuşu ile onaylayınız.

Açılan ekranda Sesi Azalt tuşu ile Yes’i seçip Açma tuşu ile onaylayın.

Açılan ekranda Reboot System Now’ı seçip Power tuşuna basınız.

Bu şekilde GM 5 d modeline format atmış olacaktır. Şarjınız eğer yüzde 15’den az ise şarja takarak format atmanızda fayda bulunmaktadır.