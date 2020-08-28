GM 20 Pro teknik özellikleri ve fiyatı (Yorumlar)

General Mobile uygun fiyat ve performanslı modelleri ile yıllardır telefon tutkunlarının tercihi olmuştur. GM’nin yeni modeli GM 20 Pro modeli resmi olarak tanıtıldı ve GM 20 Pro fiyatı belli oldu.

GM 20 Pro modeli 2.999 TL’den satışa sunuldu. Kısaca GM 20 Pro teknik özelliklerine bakalım.

GM 20 Pro ekran özellikleri

Bu modelde 6.3 inçlik oldukça büyük bir ekran bulunuyor. IPS LCD ekran teknolojisi ile 409 PPI Piksel yoğunlu vermektedir. Ekran/Gövde oranı % 81.97’dir. Damla çentikli bir tasarımı ile elinize aldığınızda güzel bir görüntü sizleri bekliyor.

6.3 inçlik büyük bir ekranı olduğu için 4050 mAh’lık bir batarya güç vermektedir. Fabrika verilerine göre 31 saat görüşme süresini yakalayabiliyorsunuz. Bir günü rahat bir şekilde çıkartabilirsiniz. Tabi mobil veri ve oyun ile 1 günü deviremezsiniz. Kablosuz şarj ve değişebilir bataryası bulunmamaktadır. Hızlı şarj desteğinin olduğunu hatırlatalım.

GM 20 Pro performansı nasıl ?

2.1 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli MediaTek MT6771 yonga seti bulunmaktadır. 6 GB RAM ile oldukça iyi bir performans elde edebilirsiniz.Grafik işlemcisi olarak Mali-G72 tercih edilmiş. 128 GB’lık dahili depolama hafızası bulunuyor. Eğer bu hafıza bana yetmez diyorsanız GM 20 Pro microSD hafıza kartı desteklemektedir.

GM 20 Pro kamera özellikleri

GM 20 Pro’da 48 MP çözünürlüğünde arka ana kamerası bulunmaktadır.

İkinci arka kamerası 8 MP’dir. Bu kamera ile ekstra geniş açı gelmektedir.

Üçüncü arka kamera 2 MP’dir. Bu kamera ile derinlik algısı özelliği eklenmektedir.

Özçekim kamerası ise 16 MP’dir

Parmak izi kamerası ve radyo özelliği ile GM 20 Pro baya ilgi görecek gibi durmaktadır.