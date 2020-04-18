Galaxy Watch Active klavye dili değiştirme

Samsung Galaxy Watch Active akıllı saatte giriş diline başka bir yabancı dil eklemek istiyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır.

Genel olarak farklı yabancı dil bilenler yurtdışı ile mesajlaşırken fakrlı yabancı dil klavyesine ihtiyaç duymaktadır.

Metin modunda boşluk tuşuna uzun basarken tuşu sola veya sağa sürükleyerek giriş dilini değiştirebilirsiniz.

Daha fazla dil eklemek için, sayı moduna veya noktalama moduna veya yüz ifadesi moduna geçin. Ayarlar (çark simgesi) Ardından, → Giriş dillerini seç üzerine dokunun ve eklemek için bir dil seçin.

Bu arada akıllı telefonlar gibi birçok dil eklenmiyor. En fazla iki dil kullanabiliyorsunuz. Daha farklı bir dil için bir öncekini kaldırmanız gerekmektedir.

Metin giriş ekranında ekranı sol kenardan sağa doğru sürükleyin ve ögesini seçin. Klavye, metin modunda görünecektir.

• Metin girişi bazı dillerde desteklenmemektedir. Metin girmek için giriş dilini desteklenen dillerden birine ayarlamanız gerekir.

• Klavye düzeni bölgeye göre değişiklik gösterebilir