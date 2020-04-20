Galaxy Watch Active kadran değiştirme

Samsung Galaxy Watch Active akıllı saatte kadran göstergesi nasıl değiştirilir konusunda bilgi vermek istiyoruz.

Uzun bir kullanımdan sonra göz alışkanlığı olduğu için kadran göstergesi değiştirdiğiniz zaman yeni bir akıllı saat almış gibi hissedeceksiniz.

Saatin ekranına uzun dokunarak veya ekranı sola ya da sağa kaydırarak bir saat görünümü seçebilirsiniz.

Ayrıca saate Kişiselleştir’e dokunarak da özel bir görünüm belirleyebilirsiniz. Galaxy Store’dan başka saat görünümleri indirmek için Galaxy Store’a dokunun.

Saat kadranını da değiştirebilirsiniz. Uygulamalar ekranında (Ayarlar) → Saat şekilleri → Saat şekilleri üzerine dokunun.

Galaxy Watch Active’in saat görünümünü mobil cihazınızdan da değiştirebilirsiniz. Mobil cihazınızda Galaxy Wearable uygulamasını başlatın ve Saat şekilleri veya Keşfet üzerine dokunun. Galaxy Store uygulamasından daha fazla saat görünümü indirmek için Öne çıkan

saat şekilleri bölümünde DAHA FAZLA üzerine dokunun.