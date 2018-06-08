Galaxy S4 şarj süresinin az gitmesi ve mesaj yazarken aşırı ısınması

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Sorusu ise şöyle; Samsung Galaxy S4 akıllı telefonunu yeni bir batarya almasına rağmen şarj süresinin 1-2 saat anca gittiğini, ayrıca telefonda normal yazı yazarken bile telefonu yanacak derecede ısındığını iletmiştir.

Samsung Galaxy S4 modeli 2013 yılında üretilmiş bir telefondur. Normal olarak yavaş yavaş ömrünü tamamlıyorda diyebiliriz. Fakat sizlere iki yöntemi denemenizi istiyoruz. İlk olarak bataryanın kısa gitmesine karşı batarya kalibrasyonunu denemenizi istiyoruz. Tabi bu kalibrasyon herkeste işe yaramıyor fakat memnun olanların sayısının oldukça fazla olduğunu görüyoruz.

Telefonun normal yazı yazarken çok ısınması kesinlikle normal bir durum değildir. Bu sorunu anca format atarak bir denemeniz gerekmektedir. Format attığınızda telefon tekrardan ısınmıyorsa büyük ihtimal telefonunuzda virüslü bir uygulama yüklendiğini işaret etmektedir. Eğer formattan sonrada ısınmaya devam ediyorsa donanımsal olarak bir sıkıntı var demektir.

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