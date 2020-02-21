Galaxy S20 SIM Kart ve hafıza kartı takma

Samsung, Galaxy S20, Galaxy S20 Plus ve Galaxy S20 ultra modellerini resmi olarak tanıttı. Her biri farklı özelliklerde olan bu amiral gemisi modelini almak isteyenler ön siparişlerini vermeye başladı.

Bu yazımızda size Galaxy S20, Plus ve Ultra modellerinde SIM kart nasıl takılır konusunda bilgilendirmek istiyoruz. Daha önce akıllı telefon kullananlar herhangi bir zorluk çekmeyecektir fakat ilk defa akıllı telefon alacaklar için güzel bir yardımcı bilgi olacaktır.

İlk olarak telefon kutusu içerisinden metal sivri uçlu parça çıkacaktır.

Bu sivri uçlu metal ile telefonun SIM kart tepsisini çıkartınız.

Daha sonra aşağıdaki resimde gözüktüğü gibi SIM kartınızı ve hafıza kartınızı takabilirsiniz.

Bilgi: SIM kart çıkarma işlemi yapacağınız zaman lütfen direk tepsiyi çıkartmayınız. Ayarlar’dan SIM kartı çıkar seçeneğini kullanarak yapınız. Ayarlar uygulamasını başlatın ve Cihaz bakımı → Depolama → Gelişmiş → SD kart →Çıkart üzerine dokunun

Not: Galaxy S20 ve diğer modeller NANO SIM kart ile çalışmaktadır. Eğer Nano SIM kartınız yoksa kullanmış olduğunuz GSM operatörünüzden değiştirme yapabilirsiniz.