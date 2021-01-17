Galaxy S20 iki farklı yöntem ile ekran görüntüsü alma

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Bu yazımızda sizlere Samsung Galaxy S20 ekran görüntüsü alma konusunda bilgilendirmek istiyoruz. Akıllı telefonların en çok tercih edilen özelliği kesinlikle ekran görüntüsü almaktır.

Galaxy S20 modelinde ekran görüntüsü alma özelliği hemen hemen her telefonda aynıdır. Belki ilk defa Samsung kullanacaklar olur diye bu yazıyı açmak istedik.

Samsung Galaxy S20 modelinde iki farklı ekran görüntüsü alma yöntemi vardır.

1. Yöntem: Her modelde olduğu gibi ses kısma + güç tuşuna aynı anda 2-3 saniye basılı tutunuz. Deklanşör sesi geldikten sonra tuşları bırakabilirsiniz.

2. Yöntem: Elinizi sağa ve sola kaydırarak ekran resmi çekebilirsiniz.

Kaydırarak ekran görüntüsü yakalama özelliği etkinleştirilmemişse bu özelliğini etkinleştirmek için Ayarlar uygulamasını başlatın, Gelişmiş özellikler → hareketler ve işaretler üzerine dokunun ve ardından ekranı yakalamak için elinizin kenarı ile kaydırın tuşuna dokunarak ayarı etkinleştirin.