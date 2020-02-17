Galaxy S20, Galaxy S20 Plus ve Galaxy S20 Ultra farkları

Samsung, 3 adet amiral gemisi modelini resmi olarak tanıttı. Her model birbirinden farklı özelliklere sahiptir. Fiyat olarakta aralarında hatırı sayılır fark bulunuyor. Bu yazımızda sizlere Galaxy S20, Galaxy S20 Plus ve Galaxy 20 ultra arasındaki farklardan bahsetmek istiyoruz. Okuyucularımızın sıkılmaması için 3 model arasındaki sadece farklıları ekledik.
Ekran Boyutu
Galaxy S20 : 6.2 İnç ve % 88.38 ekran gövde oranı
Galaxy S20 Plus : 6.7 İnç ve % 90.7 ekran gövde oranı
Galaxy S20 Ultra : 6.9 İnç ve % 90.36 ekran gövde oranı
Kamera Çözünürlüğü Farkları
Galaxy S20: Arka ana kamera (12 MP) ve üçüncü arka 64 MP
Galaxy S20 Plus: Arka ana kamera (12 MP) ve üçüncü arka 64 MP
Galaxy S20 Ultra: Arka arka kamera (108 MP) ve Üçüncü 48 MP
Selfie kamerası farkları
Galaxy S20: 10 MP
Galaxy S20 Plus: 10 MP
Galaxy S20 Ultra: 40 MP
Bellek (RAM)
Galaxy S20: 8 GB
Galaxy S20 Plus: 8 GB
Galaxy S20 Ultra: 12 GB
Batarya Kapasitesi
Galaxy S20: 4000 mAh
Galaxy S20 Plus: 4500 mAh
Galaxy S20 Ultra: 5000 mAh
Yukarıdaki yazdıklarımız sadece bu 3 telefon arasındaki farklardır. Diğer teknik özellikleri komple aynıdır. Fiyat olarak birbirlerine pek yakında değildir.
Galaxy S20: 7.799 TL
Galaxy S20 Plus: 9.299 TL
Galaxy S20 Ultra: 11.999 TL
Seçim yapmakta en önemli unsur kesinlikle maddi imkandır. Zaten maddi olarak sıkıntısı olmayanlar S20 Ultra modelini tercih edecektir. Bu modeller arasında kararı artık size bırakıyorsunuz.