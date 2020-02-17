Galaxy S20, Galaxy S20 Plus ve Galaxy S20 Ultra farkları

Samsung, 3 adet amiral gemisi modelini resmi olarak tanıttı. Her model birbirinden farklı özelliklere sahiptir. Fiyat olarakta aralarında hatırı sayılır fark bulunuyor. Bu yazımızda sizlere Galaxy S20, Galaxy S20 Plus ve Galaxy 20 ultra arasındaki farklardan bahsetmek istiyoruz. Okuyucularımızın sıkılmaması için 3 model arasındaki sadece farklıları ekledik.

Ekran Boyutu

Galaxy S20 : 6.2 İnç ve % 88.38 ekran gövde oranı

Galaxy S20 Plus : 6.7 İnç ve % 90.7 ekran gövde oranı

Galaxy S20 Ultra : 6.9 İnç ve % 90.36 ekran gövde oranı

Kamera Çözünürlüğü Farkları

Galaxy S20: Arka ana kamera (12 MP) ve üçüncü arka 64 MP

Galaxy S20 Plus: Arka ana kamera (12 MP) ve üçüncü arka 64 MP

Galaxy S20 Ultra: Arka arka kamera (108 MP) ve Üçüncü 48 MP

Selfie kamerası farkları

Galaxy S20: 10 MP

Galaxy S20 Plus: 10 MP

Galaxy S20 Ultra: 40 MP

Bellek (RAM)

Galaxy S20: 8 GB

Galaxy S20 Plus: 8 GB

Galaxy S20 Ultra: 12 GB

Batarya Kapasitesi

Galaxy S20: 4000 mAh

Galaxy S20 Plus: 4500 mAh

Galaxy S20 Ultra: 5000 mAh

Yukarıdaki yazdıklarımız sadece bu 3 telefon arasındaki farklardır. Diğer teknik özellikleri komple aynıdır. Fiyat olarak birbirlerine pek yakında değildir.

Galaxy S20: 7.799 TL

Galaxy S20 Plus: 9.299 TL

Galaxy S20 Ultra: 11.999 TL

Seçim yapmakta en önemli unsur kesinlikle maddi imkandır. Zaten maddi olarak sıkıntısı olmayanlar S20 Ultra modelini tercih edecektir. Bu modeller arasında kararı artık size bırakıyorsunuz.