Galaxy Note 10 Plus korumalı ve ayaklı kılıf

Samsung Galaxy Note serisi modellerinin ekranları genelde büyük olmaktadır.

S Pen içerdiği için büyük ekran tercih ediliyor. Haliyle büyük ekran olduğu için genel olarak telefon kullanıcıları film yada video izlemeyi çok sevmektedir. Eğer sizde uzun süre video izliyorsanız telefonu elinizde tutmamanız için size güzel bir kapak önerimiz olacaktır.

Fotoğrafta görülen Galaxy Note 10 Plus için üretilmiştir. Fakat genel olarak her türlü Note serisinde bulunmaktadır. Kılıfın arkasında telefonunuzu 60 veya 45 derecelik iki ideal izleme açısında yatay modda tutan iki ayak bulunuyor.

Ayrıca Samsung resmi internet sitesinde yazan bilgiye göre ABD ordusu tarafından düşme testlerine tabi tutulduğu yazıyor. Hem darbelere karşı hem güzel bir izleme keyfi sunan bu kılıfa Samsung internet sitesinden 169 TL’den ulaşabilirsiniz.

Bu telefonu kullanmak istiyorsanız bu tarz bir kılıf size hem koruma ve rahatlık sağlayacaktır. Galaxy Note 10 Plus modeli ekran değişim fiyatının 1850 Tl olduğunu hatırlatalım.