Galaxy Buds İncelemesi

Akıllı telefonlarda olduğu gibi kablosuz kulaklık modellerinde de bir yarış ortaya çıktı.

Yeni amiral gemisi akıllı telefon modellerinin tanıtıma çıktığı etkinliklerde markalar, yeni kablosuz kulaklık modellerini de tanıtıyor. Bu şekilde ortaya çıkan serilerden birisi de

Galaxy Buds modeli

Samsung’un başarılı kablosuz kulaklık modeli, hem Apple hem de Huawei kablosuz kulaklıklarının en iyi rakiplerinden biri. Kulaklığı bu markalara rakip haline getiren Buds özelliklerine bakalım.

Galaxy Buds Tasarımı Nasıl?

Galaxy Buds tasarımı, benzer modellerden biraz daha farklı. Bu serinin tasarımında tam kulak içi bir model sunuluyor. Kulaklık başı zaten kulak içi formunda ancak gövde kısmında da top şeklinde küt bir tasarım karşımıza çıkıyor. AirPods 2 modellerinde olduğu gibi kuyruk kısmı bulunmuyor.

Bu yönüyle kulaklıkların biraz daha kullanışlı bir tasarıma sahip olduğunu söylemek yanlış olmaz. Yeni seri kablosuz kulaklık modelinde, kutu tasarımı da dikkat çekici.

Boyutlar: 19.2 mm X 17.5 mm X 22.5 mm

Renkler: Beyaz, Sarı ve Siyah

Ağırlık: 6 gram

Kutu Tasarımı

Kutu tasarımı konusunda da farklı bir tercih yapılmış. Dairesel ya da dikine bir kutu yok. Silindir yatay bir kutu sunulmuş. Genel olarak kutu tasarımının başarılı olduğunu da söylemek gerekiyor.

Kutu Boyutları: 26.5 mm X 70 mm X 38.8 mm

Teknik Özellikler

Teknik kısma geçtiğimiz zaman Galaxy Buds modelinin yine başarılı özelliklerle dikkat çektiğini belirtelim. Bluetooth 5.0 teknolojisinin kullanıldığı kablosuz kulaklık, 2 Mbps’a kadar veri hızı sunuyor.

Bu değer ses kalitesi konusunda oldukça başarılı bir değerin elde edilmesini sağlıyor. İlk dikkat çeken eşleştirme hızı. Kulaklığın kutusunu açtığınız zaman, anında eşleştirme sunuluyor. Bu şekilde doğrudan kulaklığı kullanabiliyorsunuz.

Ayrıca arka planda gürültüleri engellemek için sürekli geçiş sistemi kullanılıyor. Sesin telefon görüşmelerinde karşı tarafa net bir şekilde aktarmak için çift mikrofon teknolojisi arasında geçiş yapılmakta. İç ve dış mikrofon arasında otomatik geçiş sunan kulaklık, çok daha kaliteli bir ses deneyimi sunuyor demek yanlış olmayacaktır.

Ürün uyumu konusunda da geniş bir destek ağı var. Kulaklıklar Android 5.0 ve üzeri işletim sistemi kullanan, RAM kısmında da 1,5 GB ve üzeri RAM miktarına sahip olan herhangi bir cihazla eşleşebiliyor.

Şarj Durumu

Galaxy Buds kulaklıklarında 6 saate kadar kullanım ömrü sunuluyor. Tek şarj ile 6 saat kesintisiz olarak kulaklıkları kullanabiliyorsunuz. Kutu ile bu kullanımın 20 saate kadar arttığını belirtelim. Kulaklıklarda 58 mAh kapasiteli piller var. Kutuda ise 252 mAh kapasitesine sahip olan piller var. Yine kulaklığın kablosuz şarj desteklediğini de ekleyelim.

Fiyatı

Galaxy Buds üst segment kulaklıklar arasında yer almakta. Fiyatta yine bu sınıf fiyatlarına oldukça benzer. Ülkemizde satış fiyatı 799 TL olarak açıklanmış durumda. Her 3 rengi de tercih edebiliyorsunuz.