Galaxy A80 eşsiz tasarımı ile tanıtıldı

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy A80 resmi olarak tanıtıldı. Bu cihaz hem tasarım olarak hem performans olarak kullanıcıların beğenisini kazandı diyebiliriz.

Güney Koreli teknoloji lideri Samsung, bu zamana kadar yapılmış olan en ilginç akıllı telefonunu üretti diyebiliriz. Tasarım olarak farklı olmasının altında arka kamerasının kızaklı bir mekanizma ile ortaya çıkmasıdır. Arka kızak kamerası çıktığında selfie kamerası olarak kullanabileceği için çok kaliteli fotoğraflar yakalayabileceksiniz.

Samsung Galaxy A80 özellikleri

Galaxy A80 ekran özelliklerine baktığımızda bu modelde 6.7 inçlik bir Super AMOLED ekran bulunuyor. 393 PPI Piksel yoğunluğunda olan Super AMOLED ekranı ile oldukça net bir görüntü sunmaktadır. Batarya kapasitesi ise 3700 mAh’dır. Galaxy A80 kamera özelliklerine baktığımızda ise 48 MP arka ana kamerası bulunmaktadır. İkinci arka kamerası ise 8 MP çözünürlüğe sahiptir.

Snapdragon 730G işlemci

8 GB RAM, 128 GB depolama

6,7 inç 1080×2400 piksel Full HD+ Super AMOLED ekran

48 MP, f/2.0 diyafram + 8MP, f/2.2 diyafram + Üçlü arka kamera

Android 9.0 Pie işletim sistemi, One UI arayüzü

3.700mAh, 25W hızlı şarj destekli batarya

Galaxy A80 modelini genel olarak tasarım olarak diğer modellerinden farklılık göstermektedir. Performans donanımı olarak çok fazla bir değişiklik yok. Sonuç olarak bakıldığında selfie tutkunları bu telefonu beğenecektir.

Fotoğraf: Samsung.com