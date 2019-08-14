Galaxy A80 Acil modu açma ve kapatma

Samsung akıllı telefonlarda bildiğiniz üzere Acil mod özelliği bulunmaktadır.

Bu özellik ile pil tüketiminizi azaltabilirsiniz. Bu mod ile uygulama ve işlevler kısıtlanmaktadır. Acil durum modunda acil durum araması yapabilirsiniz. Başka kişilere konum bilgisi gönderebilirsinz.

Peki Samsung Acil mod nasıl açılır?

Samsung modellerde acil mod’u etkinleştirmek için güç tuşuna uzun basılı tutun ve daha sonra Acil mod üzerine tıklamanız yeterli olacaktır.

Samsung acil mod nasıl kapatılır?

Acil mod’u çok fazla kişi tercih etmiyor. Eğer yanlışlıkla bu modu geçiş yapıp kapatmak istiyorsanız üç nokta üst üste butonuna basın ve , → Acil durum modunu kapat üzerine dokununuz. Ayrıca diğer bir yöntem olarak güç tuşuna uzun süreli basılı tutun ve ardından ACil mod üzerine tıklamanız yeterli olacaktır.