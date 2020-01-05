Fiyat farkı değer mi? Redmi Note 8 Pro ile Redmi Note 8 farkları

Xiaomi Redmi Note 8 Pro ile Note 8 arasındaki farklardan bahsetmek istiyoruz.

Redmi Note 8 Pro modeli 1999 TL civarlarında satılıyor. Note 8 modeli ise 1599 TL’den satılmaktadır. Bu iki telefon arasında kararsız kalanlar 400 TL fark değer mi sorusunu kendisine sormaktadır. Elimizden geldiği kadar sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Aşağıdaki yazanlar sadece farklardır. Diğer özelliklerin aynı olduğunu hatırlatalım.

Ekran özellik farkları

Xiaomi Redmi Note 8 Pro’da 395 PPI Piksel yoğunluğunda 6.53 inçlik IPS LCD ekran teknolojisi bulunmaktadır. Ekran/Gövde oranı % 84.1’dir.

Xiaomi Redmi Note 8’de 409 PPI Piksel yoğunluğunda 6.3 inçlik IPS LCD ekran yer almaktadır.

Batarya özellik farkları

Redmi Note 8 Pro’da 4500 mAh’lık hızlı şarj destekli bataryası bulunuyor.

Redmi Note 8’de 4000 mAh’lık hızlı şarj destekli bataryası mevcuttur.

Kamera özellik farkları

Redmi Note 8 Pro’da 64 MP ana kamera ve 20 MP çözünürlüğünde ön kamerası bulunuyor.

Redmi Note 8’de 48 MP ana kamera ve 13 MP ön kamera bulunuyor. Her iki modelde 4 kamera mevcuttur.Diğer kamera çözünürlükleri aynıdır.

Performans özellik farkları

Redmi Note 8 Pro’da 2.05 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli MediaTek Helio G90T 6 GB RAM’li yonga seti bulunuyor.

Redmi Note 8’de 2.00 Ghz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 665 4 GB RAM’li yonga seti yer alıyor.

Diğer farklar

Redmi Note 8 Pro’da suya ve toza karşı dayanıklılık ve NFC özelliği bulunmaktadır.

Redmi Note 8’de yukarıda yazan özelliler bulunmamaktadır.

Sonuç:

Aralarında 400 TL gibi bir fark var. Eğer oyun oynamayı ve fotoğraf çekmeyi seviyorsanız maddi olarak sizi 400 TL sarsmıyorsa kesinlikle Note 8 Pro modelini tercih etmelisiniz. 400 TL fazla verip çok daha iyi performans ve kamera özelliklerine sahip olacağınız için kendinizi Redmi Note 8 Pro’ya yönlendirmenizde fayda bulunmaktadır.