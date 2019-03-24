Fiyat açıklanmadı: Oppo A5s özellikleri

Oppo markası akıllı telefonlar arasına bir yeni modelini daha kattı. Oppo A5s modeli oldukça iddialı bir model üretmiştir.

İsterseniz Oppo A5s teknik özelliklerine kısaca bakalım;

Bu modelde 6.2 inçlik 271 PPI yoğunluğunda IPS LCD ekranı bulunuyor. Arayüz olarak ise ColorOS UI tercih edildiğini görüyoruz. Ayrıca ekran/gövde oranı % 81.62 oranındadır. Oppo bu modelinde oldukça cömert bir batarya kullanmıştır. 4230 mAh’lık güçlü bir bataryası bulunuyor.

Oppo A5s kamera özelliklerine geçtiğimizde ise 13 MP arka ana kamera ve 2 MP çözünürlüğünde ikinci arka kamerası yer almaktadır. Selfie kamerası ise 8 MP‘dir. Performans olarak baktığımızda da 2.3 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli MediaTek MT6765 yonga seti bulunmaktadır.

Grafik işlemcisi olarak PowerVR GE8320 kullanılmıştır. 3 GB RAM ile oldukça akıcı bir kullanım hedefleyebilirsiniz. Dahili depolama hafızası ise 64 GB’dır. Android 8.1 Oreo sürümü ile yüklü gelmektedir. Android 9.0 Pie sürümüne geçiş yapıp yapmayacağı konusunda ise herhangi bir net bilgi bulunmamaktadır.

4.5G ve parmak izi okuyucusu ile birlikte başarılı bir telefon olduğunu söyleyebiliriz. Bu model Türkiye’ye gelmeyecek gibi gözükmektedir.

Oppo A5s Özellikler

MediaTek Helio P35 (MT6765) işlemci,

IMG PowerVR GE8320 GPU

3 GB RAM, 64GB depolama

6,2 inç (1520 x 720 piksel) HD+ ekran

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

13MP, f/2.2 + 2MP, f/2.4 çift arka kamera

8MP, f/2.0 ön kamera

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS

4230mAh batarya