Farklı 2 yöntem ile Galaxy A9 ekran görüntüsü alma

Samsung Galaxy A9 teknik özellikleri ve büyük ekranı ile kullanıcıların en favori modellerinden bir tanesidir.

Bu yazımızda size Galaxy A9 ekran görüntüsü alma konusunda bilgi vermek istedik.

Akıllı telefonlarda ekran görüntüsü alma işlemleri hemen hemen aynı diyebiliriz. Telefon modellerine göre sensörler sayesinde de farklı ekran görüntülerini alabilirsiniz.

Samsung Galaxy A9 modelinde de iki farklı yöntem bulunmaktadır.

İlk olarak hemen hemen bütün modellerde aynı olan ses kısma ve güç tuşuna aynı anda bastığınızda ekran resmi otomatik olarak alınacaktır.

Diğer yöntem ise Bazı uygulamaları ve özellikleri kullanırken ekran görüntüsü yakalamak mümkün değildir.

Kaydırarak ekran görüntüsü yakalama özelliği etkinleştirilmemişse bu özelliği etkinleştirmek için Ayarlar uygulamasını başlatın, gelişmiş özellikler üzerine dokunun ve ardından Ekranı yakalamak için elinizin kenarı ile kaydırın tuşuna dokunun.

Son olarak almış olduğunuz ekran görüntülerine Galeri bölümünden Screen Shot klasörü içerisinden ulaşabilirsiniz.