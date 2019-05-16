Facebook’ta PUBG Mobile 7.sezon beklentileri

PUBG Mobile oyunun resmi facebook sayfası bulunmaktadır.
Bu sayfa üzerinden etkinlikler, yarışmalar ve kullanıcıların görüşleri bulunmaktadır. PUBG Mobile 7.sezon yakın zamanda başlıyor. Başlamadan önce sayfa yönetimi kullanıcıların yorumlarını almak için bir ileti açtı. Yapılan yorumlara şöyle bir göz gezdirdik.
Bu gönderinin altına yapılan 740 yorum bulunuyor. Bildiğiniz üzere beğenilen yorumların sayısı arttıkça o kişinin yorumu üst tarafta gözükmektedir. Bir kullanıcının yapmış olduğu yorum 220 oyla ile 2.sıraya kadar yükselmiş. Yorumda Hilecilerin ne kadar çok olduğunu, bu oyunda hileler devam ederken 7.sezonda para vermeden oynamanın daha mantıklı olduğunu belirtiyor.
Bu yorumlar da Facebook’ta oldukça ilgi görüyor
PUBG Yapımcı şirketi hiçbir yorumun altına yorum vermiyor. Bakalım 7.sezonda hileciler karşı nasıl bir önlem gelecek mi göreceğiz.