Facebook’ta PUBG Mobile 7.sezon beklentileri

PUBG Mobile oyunun resmi facebook sayfası bulunmaktadır.

Bu sayfa üzerinden etkinlikler, yarışmalar ve kullanıcıların görüşleri bulunmaktadır. PUBG Mobile 7.sezon yakın zamanda başlıyor. Başlamadan önce sayfa yönetimi kullanıcıların yorumlarını almak için bir ileti açtı. Yapılan yorumlara şöyle bir göz gezdirdik.

Bu gönderinin altına yapılan 740 yorum bulunuyor. Bildiğiniz üzere beğenilen yorumların sayısı arttıkça o kişinin yorumu üst tarafta gözükmektedir. Bir kullanıcının yapmış olduğu yorum 220 oyla ile 2.sıraya kadar yükselmiş. Yorumda Hilecilerin ne kadar çok olduğunu, bu oyunda hileler devam ederken 7.sezonda para vermeden oynamanın daha mantıklı olduğunu belirtiyor.

Bu yorumlar da Facebook’ta oldukça ilgi görüyor

Beyler boşuna kendinizi yormayın yaklaşık 2 sezondur herkez aynı şikayette ama kimse önlem almıyor o yüzden bende oynamayı bıraktım uygulamayı sildim bi nevi protesto yapıyorum biz yoksak onlar bi hiçtir.

Reportlara cevap verin. Adam bir gecede Avrupa solo 3. Şahısta 1. Sıraya yerleşti 50 defa report attım. Adam hâlâ aktif oynuyor. K/D 43.00 adam fatih sıralamasında oyun başı 43 kişi vurmuş. Oyundan para kazanıyorsunuz hilelere de önlem alın.

Valla RP için verdiğim paraya acıyorum. Ayrıca sandıklardan saçma salak mont ayakkabı vs vs çıkıyor. Adam gibi bi kıyafet silah kaplaması çıkmadı. Boşa veriyoruz. Hilecilere hala çare bulmadınız. Ayar ediyorsunuz adamı.

PUBG Yapımcı şirketi hiçbir yorumun altına yorum vermiyor. Bakalım 7.sezonda hileciler karşı nasıl bir önlem gelecek mi göreceğiz.