Facebook Messenger Nasıl İptal Edilir?

Facebook sosyal medya platformları içerisinden insanlar tarafından en fazla tercih uygulamalar arasında yer alıyor.

Facebook kullanıcıları hesaplarında durum paylaşımı, fotoğraf ve videoları hesaplarından paylaşabiliyor. Facebook son zamanlarda kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmek adında sık sık güncellemeler yapıyor. Son yapılan güncellemelerle birlikte Facebook kullanıcılarının mesajlaşma noktasında farklı bir anlayış benimsediği görülüyor. Bu anlayışa paralel olarak Facebook kullanıcılarının telefonlarında Messenger uygulaması bulunmadan da bu uygulamayı kullanma hakları bulunmuyor.

Mesajlaşmak için Facebook’a ek olarak kullanıcıların Messenger uygulamasını telefonlarına yüklemeleri gerekiyor. Facebook kullanan bazı kişiler tarafından bu durum olumlu olarak karşılansa da bazı kişiler Facebook’a bağlı olmasına rağmen yeni bir uygulama olarak Messenger uygulamasının cep telefonlarına yüklenmesinin zorunlu olmasını sert bir dille eleştiriyor.

Ayrı bir uygulama olarak Messenger uygulamasının yüklenmesi telefonlarda hafıza sorununa yol açabiliyor. Telefonlarında hafıza problemi yaşayan kullanıcılar bu uygulamayı telefonlarından kaldırmak istiyor. Facebook’a bağlı bir uygulama olan Messenger uygulaması telefondan kısa sürede kaldırılabiliyor. Messenger uygulamasını telefonlarından kaldırmak isteyen kullanıcılar Messenger uygulamasını “ayarlar” seçeneğine giriş yaptıktan sonra uygulama yöneticisine giriş yapmaları gerekiyor.

Hepsi seçeneğini seçerek Facebook Messenger seçeneğini işaretleyen kullanıcılar “kaldır” butonunu tıklamaları halinde uygulamayı kaldırabiliyorlar. Bunun dışında “Google Play” uygulaması üzerinden Facebook Messenger’a gelerek “kaldır” sekmesini aktif hale getirerek de uygulamayı kaldırabilirler.

Facebook Messenger İptal Edildikten Sonra Kullanıcılar Mesaj Alabilir mi?

Facebook Messenger uygulamasını telefonlarından kaldıran kullanıcılar mesaj almaya devam ediyor. Fakat Facebook Messenger uygulaması telefonlarında olmayan kullanıcılar bu mesajları alsa da uygulama telefonlarında olmadığı için gelen mesajları göremiyor.

Facebook Messenger Uygulaması Neden İptal Ediliyor?

Facebook Messenger uygulaması mesajlaşma hizmeti sunan bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Fakat mesajlaşmak isteyen kullanıcılar genellikle Messenger uygulaması yerine farklı uygulamaları kullanmayı tercih ediyor. Bu duruma ek olarak Facebook ve Messenger uygulamalarının ayrı ayrı yüklenmesi telefon hafızasında yeterli olmadığı için sorun yaşayabiliyorlar. Telefon hafızasında sorun yaşayan kişiler çözüm olarak Messenger uygulamasını telefonlarından kaldırıyor.

Facebook Messenger Kullanıcılar Tarafından Beğeniliyor mu?

Facebook Messenger uygulaması kullanıcılar tarafından beğeniliyor. Diğer mesajlaşma uygulamalarına göre Facebook Messenger uygulamasının biraz geride kaldığı görülüyor. Yeni arkadaşlıklar kurmak isteyen kişilere Facebook Messenger uygulamasının büyük kolaylıklar sağladığı için uygulama kullanıcılar tarafından beğeniliyor.