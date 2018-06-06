Facebook Marketplace Nedir? Nasıl kullanılır

Türkiye’de yeni hizmete açılan Facebook Marketplace özelliği yurt dışında uzun zamandır kullanılan ve kullanıcılara güzel olanaklar sağlayan bir özellik olarak ön plana çıktı.

Facebook zaman içerisinde farklı özellikleri bünyesine alarak kullanıcı kitlesini aktif tutmaya çalıştı Marketplace özelliği bunlardan biri olarak gözümüze çarpıyor. Çeşitli ikinci el satış sitelerinin popülaritesinin artması ile Facebook kullanıcısına ”benden başka bir yere gitme her türlü olanağı ben sana sunuyorum” diyerek bu projeyi hayata geçirmiş bulunmakta.

Facebook Marketplace Ne İşe Yarar?

Marketplace, satmak istediğimiz ikinci el eşyalarımızı veya satın almak istediğimiz eşyaları Facebook üzerinden kolayca satıcı ile iletişime geçerek ihtiyaçlarımızı karşıladığımız bir sistem olarak hayata geçirilmiş. Oldukça pratik bir sistem olan Marketplace ilk kullanıma sunulduğu günlerde bile çok sayıda kullanıcı tarafından tercih noktası oldu. Facebook bu özellik kullanılmadan önce zaten çeşitli alım-satım sayfalarını kullanıcılar kurmuş ve bir pazar oluşturmuşlardı. Facebook diğer alım-satım uygulamalarından etkilenmekle birlikte kullanıcılarının isteklerini göz önünde bulundurarak alım-satım sayfalarının yerini daha profesyonel olan Marketplace’a bırakmasını sağladı. Bu sayede firmalar Facebook içerisinde kendi e-ticaret sitelerini açarak kullanıcıların isteklerine sundular.

Facebook Marketplace Nasıl Kullanılır?

Oldukça basit bir kullanıma sahip olan Marketplace’a bir facebook hesabınız olması durumunda katılabilir ve verimli bir alışveriş yapabilirsiniz. Tamamen Türkçe olan ve kullanıcı için çok basit işlemler sunan bu sistemde 3 temel aşama var resim yükleme, ilan detaylarını belirtme ve son olarak ilanı yayınlama. Bu üç aşama sonucunda ilanımız Marketplace bölümünde yayınlanır hale gelecek. İstek durumunda ürünler için reklam ücreti ödenerek ürünler Facebook kullanıcılarının ana sayfalarında bulunan çeşitli reklam köşelerinde yayınlanarak herkesin görmesi sağlanır. Tüm aşamaları ayrıntılı olarak belirtelim;

1.) Satılmak istenen ürünün kaliteli ve düzgün bir fotoğrafı çekilir. Fotoğrafın kalitesi ürünün satımı için oldukça önemlidir ve dikkat edilmesi gerekir.

2.) Resim hazırlandıktan sonra üye giriş ismi ve şifre ile Facebook’a giriş yapılır ve ardından sol tarafta yer alan Marketplace sekmesine tıklayarak ürünlere ulaşılır.

3.) Tüm ilanların bulunduğu alana girildikten sonra sol bölümde bulunan ”Bir şey sat” ikonuna tıklayarak ilan verme işlemine başlanır.

4.)Karşınıza bir ekran çıkarak size ürünün fiyatını, fonksiyonlarını, resimlerini belirteceğiniz bir alanı doldurmanız istenecektir. Tüm alanları doldurarak ürününüzü satışa çıkarabilir ve diğer ürünleri inceleyebilirsiniz. Ürün alım-satım işlemi için satıcı ile mesaj yoluyla iletişime geçmek yeterli olacaktır.

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