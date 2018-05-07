Facebook kalıcı grup silme (2018)

Facebook grup silme işlemi nasıl yapılır konusunda sizleri bilgilendirmek istedik. Facebook dünyanın en aktif kullanılan sosyal paylaşım platformudur.

Facebook’ta bir grup oluşturup daha sonra bu grubu kapatmak istiyorsanız bunun için yapmanız gereken birkaç basit işlem bulunmaktadır.

İlk olarak silmek istediğiniz grubun yöneticisi olmak zorundasınız. Normal olarak yöneticisi olmadığınız bir grubu silmeniz imkansızdır. Ara sıra yönetici olmadığım facebook grubunu nasıl silerim diye birçok soru geliyor ama biz bunları cevaplamıyoruz. Kısacası mantığa ters.

Öncelikle Facebook grubununuzda bulunan herkesi çıkarmanızs gerekmektedir. Bu işlemi yapmak için üyelerin altında bulunan dişli çark simgesine tıklayıp arasından grup çıkar linkine tıklayınız. Bu adımı diğer tüm üyelere uygulamanız gerekmektedir.

Tüm üyeleri çıkardıktan sonra sıra size geliyor. Kendiniz de gruptan ayrıl butonuna basınız ve size bir uyarı gelecektir. Gelen uyarıda ” Deneme’den ayrılmak istediğine emin misin? Grubun son üyesi olduğun için şimdi ayrılman grubun silinmesine neden olacak” şekilde yazmaktadır. Size Leave and Delete tuşuna bastıktan sonra facebook grubunuz tamamen silinmiş olacaktır.

Facebook’ta grupları toplu olarak nasıl silebilirim derseniz malesef böyle bir imkan şimdilik bulunmamaktadır.

Diğer yazımızı olan WhatsApp’ta grup tamamen nasıl silinir yazımızı okuyabilirsiniz. İki uygulamada yapılacak işlemler hemen hemen aynıdır.

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