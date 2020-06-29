Facebook Grup İsmi Nasıl Değiştirilir?

Dünyanın açık ara en çok kullanılan sosyal medya uygulaması, hiç kuşku yok ki Facebook uygulaması olduğu biliniyor ve sürekli artan kullanıcılarıyla birlikte büyümeye hız kesmeden devam ediyor.

Farklı şehirlerden ve hatta ülkelerden birçok farklı görüş ve ilgi alanlarına sahip insanların tanışmasına kaynaşmasına vesile olan bu uygulama aynı zamanda eski dostlukların da hatırlanması, eski anıların yapılan paylaşımlarla sıcak tutulmasını sağlıyor. Milyonlarca üyesi bulunan bu platform her geçen gün yeniliklerle kullanıcılarını cezbetmektedir. Bunlardan bir tanesi de Facebook gruplarıdır.

Facebook grupları nedir?

Facebook’un bizlere sunduğu bu özellik, Facebook sayfalarından biraz daha farklı olup bireysel veya herhangi bir işletme konusu altında kurulabilir grup üyeleriyle etkileşimde bulunabileceğimiz, isteyen herkesin paylaşım yapmasına görüş bildirmesine topluluk oluşturmasına yarayan oluşumun adıdır.

Facebook grupları ne işe yarar?

Kurulan gruplar insanları yakınlaştırıp sosyalleşmesini ve yeni şeyler öğrenmesini sağlayan aklındaki fikirleri yazılara dökerek insanlarla paylaşmamıza, görmesini istediğimiz anları fotoğraf veya video şeklinde beğenilerine sunmaya bu sayede çok farklı yerlerden çok farklı insanlardan yeni şeyler öğrenmemize ve öğrendiklerimizi onlarla paylaşma ve tartışma imkanı bulduğumuz çok güzel bir oluşumdur. Facebook üzerinde milyonlarca grup dünyanın birçok yerinden insanların bu gruplar sayesinde sosyalleşmesine olanak sağlıyor.

Facebook Grup İsmi Değiştirme İşlemi Nasıl Yapılıyor?

Hem sosyalleşmek hem de farklı görüşlerden insanların fikirlerini okuyup kendi fikirlerimizi beyan etmek için son derece elverişli bir uygulamadır. Kurduğunuz gruplar zamanla hedef değiştirebilir veya grup üyelerinin farklı isim istemeleri mevcut grup ismini beğenmemeleri üzerine yeni bir isim fikri ortaya atılabilir ve bu neticede yeni bir isim bulup diğer isimle değiştirilebilir. Fakat burada Facebook’un iki kesin kuralı mevcut. Bunlardan biri grubun ismini değiştirme hakkı sadece grup yöneticilerinde olması, ikincisi ise Gruptaki üye sayısının maksimum 5000 i geçmemiş olmasıdır.

Eğer bu belirtilen iki şartta grubunuzda mevcutsa grup ismini kolaylıkla değiştirmeniz mümkündür;

Öncelikle ismini değiştirmek istediğimiz grup sayfasına giriyoruz.

Grubun sağ üst köşesinde kapak fotoğrafının yanında bulunan üç nokta simgesine tıklayın.

Açılan menüden, grup ayarlarını düzenle sekmesini seçiyoruz.

Grup adının yazıldığı bölümün üzerine tıklıyoruz ve grubun ismini silip önceden belirlediğimiz grubun yeni ismini yazıyoruz.

Ardından tamam tuşuna basarak kaydediyor ve çıkış yapıyoruz.

Grup isminiz istediğiniz şekilde başarıyla değiştirildi.