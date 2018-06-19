En ucuz en büyük ekranlı 4.5G uyumlu telefon modeli

En uygun fiyatlı en büyük ekranlı telefon hangisi diye araştırma yapıyorsanız bu konumuzun size faydası olacaktır.

Akıllı telefon dünyası her cebe uygun telefonlar bulunmaktadır. Bu yazımızda sizlere en uygun fiyatlı bir telefon ve en büyük ekranlı telefon arıyorsanız Hiking A1 modelinin teknik özelliklerinden bahsetmek istiyoruz.

Hiking A1 modeli 5.0 inçlik bir ekrana sahiptir. Fiyat ve teknik özellikleri bakımında eşdeğerlerine göre en büyük ekrana sahiptir. Bu ekran 294 PPI Piksel yoğunluğuna sahip IPS LCD ekran teknolojisi kullanmaktadır. Ekran/Gövde oranı ise %67.79’dur. Batarya kapasitesi ise 1800 mAh‘dır.

Hiking A1 kamerası ise 5 megapiksel arka ve 2 megapiksellik ön kamerası bulunmaktadır.

Performans konusuna geçtiğimizde ise 1.0 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli yonga seti bulunuyor. 1 GB RAM , 8 GB dahili depolama hafızası yer almaktadır. Eğer bu hafıza yetmez derseniz hafıza kartı desteklemektedir. Kapasitesini 32 GB’a kadar artırabilirsiniz. 4.5G desteği ile farklılık yaratmaktadır.

Ayrıca Hiking A1 modelinde Android Nougat sürümü bulunmaktadır. Diğer eşdeğerlerine baktığınızda Nougat sürümünü bulamazsınız.

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