En ucuz akıllı robot süpürge fiyatları

Teknoloji geliştikçe hayatımız daha kolaylaşıyor. Artık birçok evde robot süpürge görebilirsiniz. Robot süpürgelerin özelliklerine göre fiyatları artmaktadır. Bu yazımızda sizlere en uygun fiyatlı robot süpürgeleri yazmak istedik. Kendimiz internette araştırma yaparak bulabildiğimiz en uygun robot süpürgeleri yazdık.
Bu robot süpürge 1300 PA emiş gücüne sahiptir. 2600 mAh’lık bataryası ortalama 6 saatte doluyor ve 100 dakika civarında kullanım sunmaktadır. 55 DB gürültü seviyesi bulunmaktadır.
Teknik özellikleri şöyle;
Bölge Bloklama: Yok
Aşılabilir Yükseklik 16 mm
Akıllı Navigasyon : Var
Otomatik Şarj : Var
Düşme Engelleyici Sensör :Var
Zaman Planlama :Var
Kızılötesi Kumanda: —-Var
Sesli Bilgilendirme :Yok
Kir Algılama :Yok
Toz Haznesi Dolum Uyarısı :Yok
Oda Sınırlandırma :Yok
Wi-fi : Yok
Temizlik Esnasında Şarj :Yok
Yukarıdaki robot süpürgeye 1599 TL’den internetten alabilirsiniz.
Bu model 850 mAh’lık batarya kapasitesine sahiptir. 4 saatte şarj oluyor ve 55 dakika kullanım süresi sunmaktadır. Bu ürüne 1699 TL’ye internetten üzerinden sahip olabilirsiniz.
Teknik özellikleri
Haritalama : Yok
Otomatik Şarj :Yok
Düşme Engelleyici Sensör: Var
Zaman Planlama: Yok
Kızılötesi Kumanda : Yok
Sesli Bilgilendirme: Yok
Kir Algılama: Yok
Toz Haznesi Dolum Uyarısı: Yok
Oda Sınırlandırma: Yok
Wi-fi: Yok
Temizlik Esnasında Şarj: Yok
Bu robot süpürge 2200 Pa emiş gücüne sahiptir. 2500 mAh’lık batarya kapasitesine sahiptir. 90 dakika kullanılabilir süresi mevcuttur.
Teknik özellikleri
Haritalama: Var
Haritalama Yöntemi: Jiroskop
Otomatik Şarj: Var
Düşme Engelleyici Sensör: Var
Zaman Planlama: Var
Kızılötesi Kumanda: Yok
Kir Algılama: Yok
Wi-fi: Var
Temizlik Esnasında Şarj: Var
Yukarıdaki akıllı robot süpürgeye 1899 TL civarlarında satın alabilirsiniz.