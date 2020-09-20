En ucuz akıllı robot süpürge fiyatları

Teknoloji geliştikçe hayatımız daha kolaylaşıyor. Artık birçok evde robot süpürge görebilirsiniz. Robot süpürgelerin özelliklerine göre fiyatları artmaktadır. Bu yazımızda sizlere en uygun fiyatlı robot süpürgeleri yazmak istedik. Kendimiz internette araştırma yaparak bulabildiğimiz en uygun robot süpürgeleri yazdık.

Anker Eufy RoboVac 11S

Bu robot süpürge 1300 PA emiş gücüne sahiptir. 2600 mAh’lık bataryası ortalama 6 saatte doluyor ve 100 dakika civarında kullanım sunmaktadır. 55 DB gürültü seviyesi bulunmaktadır.

Teknik özellikleri şöyle;

Bölge Bloklama: Yok

Aşılabilir Yükseklik 16 mm

Akıllı Navigasyon : Var

Otomatik Şarj : Var

Düşme Engelleyici Sensör :Var

Zaman Planlama :Var

Kızılötesi Kumanda: —-Var

Sesli Bilgilendirme :Yok

Kir Algılama :Yok

Toz Haznesi Dolum Uyarısı :Yok

Oda Sınırlandırma :Yok

Wi-fi : Yok

Temizlik Esnasında Şarj :Yok

Yukarıdaki robot süpürgeye 1599 TL’den internetten alabilirsiniz.

Pure Clean PUCRC26B

Bu model 850 mAh’lık batarya kapasitesine sahiptir. 4 saatte şarj oluyor ve 55 dakika kullanım süresi sunmaktadır. Bu ürüne 1699 TL’ye internetten üzerinden sahip olabilirsiniz.

Teknik özellikleri

Haritalama : Yok

Otomatik Şarj :Yok

Düşme Engelleyici Sensör: Var

Zaman Planlama: Yok

Kızılötesi Kumanda : Yok

Sesli Bilgilendirme: Yok

Kir Algılama: Yok

Toz Haznesi Dolum Uyarısı: Yok

Oda Sınırlandırma: Yok

Wi-fi: Yok

Temizlik Esnasında Şarj: Yok

Xiaomi Robot Vacuum Mop SKV4136GL

Bu robot süpürge 2200 Pa emiş gücüne sahiptir. 2500 mAh’lık batarya kapasitesine sahiptir. 90 dakika kullanılabilir süresi mevcuttur.

Teknik özellikleri

Haritalama: Var

Haritalama Yöntemi: Jiroskop

Otomatik Şarj: Var

Düşme Engelleyici Sensör: Var

Zaman Planlama: Var

Kızılötesi Kumanda: Yok

Kir Algılama: Yok

Wi-fi: Var

Temizlik Esnasında Şarj: Var

Yukarıdaki akıllı robot süpürgeye 1899 TL civarlarında satın alabilirsiniz.