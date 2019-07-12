En ucuz 2000 TL altı klima modelleri

Bu yazımızda sizlere 2000 TL altı klima modellerinden bahsetmek istiyoruz.

İnternetten baktığımız kadarıyla 2000 TL altı klima olarak duvar tipi bulamıyorsunuz. Bu fiyat limiti altında mobil klima modelleri bulabilirsiniz. Genel olarak 6000 BTU ile 9000 BTU aralığında modeller bulunuyor. Taşınabilir klima almayı düşünüyorsanız sıcak hava çıkışını dışarı vermeniz gerektiğini unutmayın.

İlk model Sunny PRT-09 9000 BTU Mobil Klima

Bu model 9000 BTU’dur ve 1599 TL civarlarında satılmaktadır.

İkinci model BLYSS Taşınabilir Klima 6000 BTU

Bu model 6000 BTU’dur ve 1999 TL civarlarında satılmaktadır.

üçüncü model Zen Home AHY1030 9000 BTU Mobil Klima

Bu modelde 9000 BTU ve 1899 TL civarlarında satılmaktadır.

Bu fiyat aralığında maalesef daha fazla mobil klima bulunmuyor. Duvar tipi klimalar ise 2000 TL üzerindedir. Mobil klimalar genellikle yazlık evleri olanlar tercih ediyor.