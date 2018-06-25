En ucuz 100 TL ile 250 TL arasında yazıcı modelleri

Bu yazımızda sizlere 250 TL’ye kadar alınabilecek yazıcı modellerinden bahsetmek istiyoruz. Aslında bu konuyu birkaç ay önce bir ziyaretçimiz bize sormuştu.

1.Model HP Deskjet Ink Advantage

3775

Bu model renkli ve siyah-beyaz baskı yapabilmektedir. Renkil olarak ilk baskısını size 18 saniyede vermektedir. Fotoğraf baskısıda bulunmaktadır. Tarayıcı özelliği 600/600 çözünürlüğünde çalışmaktadır. Kağıt kapasitesi ise 60 sayfadır.

HP Deskjet Ink Advantage 3775 fiyatı 184 TL civarlarındadır.

2.Model HP Deskjet 2130

Bu modelde renkş ve siyah-beyaz baskı yapabiliyor. Fotoğraf baskısıda bulunmaktadır. Tarayıcısı ise bir önceki yazdığımız modele göre 2 kat daha iyi çözünürlükte taramaktadır. 1200/1200 çözünürlüğünde tarama özelliği bulunmaktadır. 60 sayfa kağıt kapasitesi olan bu model 3 kilo ağırlığa sahiptir.

Fİyatı ise 119 TL civarlarındadır.

3. Model HP Deskjet Ink Advantaje 3635

Bu model diğer iki modele göre oldukça üstündür. Kenarlıksız baskı özelliği diğerlerine göre ön plana çıkarmaktadır. 60 sayfa kağıt alma kapasitesi bulunmaktadır.

Sonuç olarak ben hangisi almalıyım diyorsanız ne için ve ne kadar sıklıkla kullanacağınız önemlidir. Örnek vermek gerekirse sadece çocuğum için çıktılar alacağım, öğretmenim sınav soruları çıkartacağım diyorsanız 119 TL’lik olan model size yeterli gelecektir.

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